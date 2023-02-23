Китай испытал «фантомное космическое оружие» и напугал им Запад

Китай успешно испытал «фантомный космический удар» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай успешно испытал «фантомный космический удар» - новую тактику подавления и выведения из строя противоракетной обороны путем подачи ложных сигналов цели из космоса, сообщает британское издание MailOnline. Она позволяет спровоцировать противника на реагирование по ложным целям, в то время как боевой удар будет нанесен другими ракетами, на перехват которых у врага уже не будет необходимых средств.

Военные инженеры Китайской народно-освободительной армии, пишет издание, ссылаясь на китайские источники, объявили, что завершили компьютерное моделирование и добились положительных результатов использования новой тактики. Смысл ее в том, что по противнику запускается баллистическая ракета, которая, выйдя в космос, выпускает три или более небольших аппаратов. Они улавливают сигналы вражеской радиолокационной сети и отправляют обратно ложные сигналы о приближающемся ударе, которые вынуждают атакуемого задействовать свою ПРО для уничтожения ложных целей. Поскольку мощность систем ПРО имеет свои пределы, появляется возможность «наказать» врага реальными ракетами, который тот не сможет сбить.

«Фантомный» ядерный удар способен вызвать агрессивный и вполне реальный ядерный ответ. Это, разумеется, повышает риски глобального ядерного конфликта. Но для китайцев, объясняют эксперты, это привлекательная альтернативная технология, в которую они вложили значительные средства. Поскольку ядерные арсеналы Китая значительно меньше, чем у США и России, действенная имитация Пекином ракетного удара из космоса способна «сгладить» эту разницу. Что, разумеется создает большие трудности для потенциального противника: а не по воробьям ли мы бьем своими ракетами?

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