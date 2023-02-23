Как экономист Николай Авксентьев способствует повышению доступности жизненно важных лекарств в России

Каждый год ведущие фармакологические компании выпускают на рынок более эффективные лекарства, которые непозволительно дороги для большей части населения РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый год ведущие фармакологические компании выпускают на рынок более эффективные лекарства, которые непозволительно дороги для большей части населения РФ. Нужны годы, чтобы появились более дешевые аналоги новых препаратов, и больные могли себе позволить эффективное лечение. У них этих лет нет, ведь им нужна терапия уже сегодня. Жизни больных зависят от государственных решений покрывать или не покрывать стоимость новых медикаментов из госбюджета. Если такие решения задерживаются, страдают как больные, так и производители лекарств. Первым как можно скорее нужно передовое лечение, а вторым - продавать новые лекарства, чтобы окупать затраты на исследования и разработки. К счастью, у этой проблемы есть решение - фармакоэкономика.

Для того чтобы государство приняло решение покрывать стоимость нового лекарства, в первую очередь, оно должно быть занесено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) или в 14 высокозатратных нозологий (ВЗН). Они формируются правительством России по предложению Минздрава и содержат список лекарств, назначение которых осуществляется в приоритетном порядке: в первую очередь лечащий врач назначает препарат именно из этих перечней. Внесение препарата в список влияет и на его розничную цену, так как на лекарства из перечня устанавливается максимальная цена, выше которой его продавать нельзя. Также люди, имеющие право на льготы, например, инвалиды, могут получить препарат из списка ЖНВЛП бесплатно.

Производители стремятся к тому, чтобы их препарат попал в перечень, так как тогда государство будет закупать его в больших объемах. Обязательными требованиями для включения лекарств в перечни являются предоставление данных о клинической эффективности и безопасности, а также два варианта фармакоэкономического анализа: клинико-экономическое исследование и анализ влияния на бюджет. В первом оценивается стоимость дополнительной единицы эффекта, например, года жизни, во втором - размер расходов государства, если оно будет закупать предлагаемый лекарственный препарат. При этом учитываются расходы не только на применение изучаемых лекарств, но и на оказание других видов медицинской помощи, например, обращения к врачу, госпитализации, вызовы скорой помощи. Конечная цель фармакоэкономических исследований состоит в том, чтобы больные получали все необходимые им препараты и могли благодаря им улучшить качество своей жизни и продлить ее.

Проведение фармакоэкономического анализа призвано помогать Минздраву России и другим государственными стейкхолдерам принимать решение о включении или невключении препаратов в перечни ЖНВЛП и ВЗН, а также о запуске государственных программ по борьбе с определенными заболеваниями.

В конце 2022 года в ЖНВЛП включили 5 новых препаратов. Их включили благодаря хорошим клиническим результатам, доказавшим эффективность и безопасность препаратов, и проведенным фармакоэкономическим исследованиям.

Авксентьев Николай Александрович.

Примером гордости для фармакоэкономики в РФ являются успешные проекты советника главы Научно-исследовательского финансового института при Минфине и выдающегося научного деятеля Российской академии народного хозяйства и государственной службы Николая Авксентьева. С 2013 года он провел более 100 фармакоэкономических исследований, результаты которых позволили включить более 30 препаратов в перечни ЖНВЛП и ВЗН. На сегодняшний день данные препараты успели спасти или продлить жизнь десяткам тысяч граждан России. За последние несколько лет около 25% всех успешных исследований для внесения препаратов в ЖНВЛП и 50% в ВЗН были сделаны под руководством Николая. Также именно он проводил оценку для двух из пяти препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП в 2023 году. Это препараты от гиперкалиемии, рака легкого.

Николай провел также несколько ключевых исследований для программы Минздрава высокозатратных нозологий (ВЗН), которая предполагает обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами больных 14 группами заболеваний, включая рассеянный склероз и злокачественные заболевания крови за счет средств федерального бюджета. Благодаря его работе, в перечень были включены 6 лекарственных средств, в том числе два препарата, показанные для лечения рассеянного склероза.

Роль фармакоэкономики в организации и управлении здравоохранением России значительно выросла за последние годы. Это не удивительно, потому что именно фармакоэкономические исследования, которые проводят такие эксперты как Николай Авксентьев, выявляют новую информацию, которая упрощает и ускоряет принятие эффективных решений всеми заинтересованными сторонами.

Помимо экономики Николай Авксентьев также занимается преподаванием. Известно, что с 2018 года он является автором части уникального курса при Высшей Школе Экономики для магистерской программы. Сейчас он преподает сразу две дисциплины: научно-исследовательский семинар и организацию и экономику здравоохранения. Хочется верить, что с его помощью в РФ появится большее количество экспертов в фармакоэкономике и доступность высококачественного лечения будет обеспечена для каждого пациента.