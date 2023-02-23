Байден пускает "газы дымовой завесы" доброты

На днях президент США Джозеф Байден выступил в любимом стиле геббельсовской пропаганды Фото: REUTERS

Буквально на днях президент США Джозеф Байден выступил в любимом стиле геббельсовской пропаганды: "Политрук лжет, в нашем плену хорошо, сдавайтесь в плен, мы вам не враги". Последнее прозвучало буквально дословно.

- Я хочу еще раз обратиться к народу России. США и страны Европы не стремятся контролировать или уничтожить Россию. Запад не планировал атаковать Россию... И миллионы граждан России, которые просто хотят жить в мире со своими соседями, — не враги (нам, Западу), - заявил Джозеф Байден.

Заманчиво? Если честно, то не очень. Потому что эти заклинания мы слышим время от времени все эти годы, причем, действия и поступки западных политиков расходятся с этими словами. Впрочем, так было раньше. А сейчас на том же Западе уже не скрывают, что их не устраивает вся Россия. Целиком и полностью.

Они отбросили нормы морали и приличий. Они всерьез полагают, что у наших сограждан нет доступа к современным средствам массовых коммуникаций, и мы покорно будем довольствоваться той жвачкой, которой они делятся с нами в широком публичном пространстве, и не узнаем, что они говорят на своих междусобойчиках. Наверное, по той причине, что они действительно сами верят, будто у нас тут интернет по талонам, а праздники мы встречаем с бутылкой водки и ежатиной по талонам, а унитазы есть только у представителей российской элиты.

И вот премьер-министр Эстонии Кая Каллас на Мюнхенской международной конференции по безопасности заявляет, что после "победы на Украине Североатлантического альянса менталитет русских нужно насильно переписать с помощью давно отработанных в Прибалтике приемов и методологий". И тут же призвала провести аналог Нюрнбергского трибунала над Россией. Про судебный процесс над Эстонией, которая первой в Европе отчиталась перед Берлином, что она "полностью очищена от евреев", Кая не сказала ни словечка. Еще бы, сейчас эстонские историки утверждают, что "евреев в Эстонии убивали без ненависти".

Впрочем, вернемся к дням сегодняшним. Вот, например, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко. Уже после речи Байдена со словами "мы не враги" или "вы не враги" Огрызко заявляет прямым текстом: "Причина не в Путине, а в российском народе, который хочет иметь своего Путина, и это происходит раз за разом. С такой страной нужно кончать, она не имеет права на существование, потому что она – угроза для всего нормального цивилизованного мира".

Вот такое обоснование уничтожения нашей страны. И это только часть того бреда, что нес Огрызко в эфире украинского радио, настраивая радиослушателей соответствующим образом. И не надо говорить, что это бывший. Действующие Мельник, Кулеба, Дешица, Врублевский и иже с ними ничуть не менее кровожадные. И говорят примерно то же самое о необходимости уничтожения как можно большего количества русских.

Не стесняются в своих выражениях и мечтах об уничтожении России и русских и официальные лица Польши.

- Предыдущее законодательство давало юрисдикцию, только если гражданин США был жертвой или преступником. В случае, когда это преступление было бы совершено русским преступником против украинского гражданского, у нас не было бы средств преследовать преступника. Пришлось бы искать другие пути, - заявила в эфире канала «Голос Америки» посол по вопросам глобального криминального правосудия Госдепа США Бет Ван Скаак и разъяснила как в США именно для решения таких задач изменили законодательство. - Сейчас Минюст создал команду по привлечениям за военные преступления, и они сосредоточились именно на военных преступлениях на Украине. Нам придётся ждать, когда русские преступники по какому-то поводу приедут в США, и тогда мы сможем использовать новые законные полномочия.

В переводе на нормальный язык, стоит лишь какому-то русскому, который нам не нравится ступить на американскую землю, мы его тут же обвиним в "преступлениях против Украины" и запрячем за решетку. Это уже после того, как выступил Байден, высокопоставленный сотрудник Госдепа рассказывает, что они готовят русским.

А как же тогда речи Байдена в Варшаве? По этому поводу все разъяснения дал уже тоже экс-министр инсотранных дел Павло Климкин, который разъяснил, что Байден обращался на самом деле не к российскому народу, а к той части российской элиты, которая продажна. В западной терминологии - "договороспособна". Чтобы именно с ее участием "контролируемо перезагрузить Россию" в нужными для Запада параметрах.

- Контролируемая перезагрузка России означает, что с частями элиты, возможно, с какими-то российскими олигархами, или с другими, придётся разговаривать. И я уверен, что этот разговор уже идёт, - заверил Климкин тоже в радиоэфире.

И после всех вот таких речей они еще имеют наглость называть Россию ксенофобским государством.