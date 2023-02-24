Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 февраля 2023 года: глава Минфина Украины попросил у МВФ дополнительные 10 млрд. долларов, среди эмоций украинцев доминируют тревога, вялость и усталость

Зеленский ввел санкции против России 50 лет. Фото: REUTERS

КУДА ИМ НАДО, ТУДА И ДЕПОРТИРУЮТ

Гражданам Украины, которые с территории Латвии, Литвы, Эстонии и Польши пытаются проехать в Россию или Белоруссию, сейчас не позавидуешь. По договоренности с Киевом власти этих стран задерживают их и отправляют на Украину, где их насильно мобилизуют в ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил источник, хорошо знакомый с данной проблемой.

- По сведениям, полученным от украинских источников, в настоящее время граждан Украины мужского пола призывного возраста, которые в силу различных причин желают выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию Российской Федерации, а также из Польши — в Белоруссию, власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах этих стран, откуда уже их отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ, - рассказал собеседник агентства.

Аналогичной принудиловке подвергаются и граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет, которые пытаются через эти государства проехать из России и Белоруссии в страны ЕС. Их также переправляют на Украину с последующей мобилизацией. При этом им не разрешают в такой ситуации вернуться в Белоруссию или Россию, а буквально задерживают насильно.

"УКРЗАЛИЗНЫЦЯ" СТРЕМИТЕЛЬНО УКРАИНИЗИРУЕТСЯ

АО "Укрзализныця" начало свой стремительный путь по дороге украинизации. Буквально на днях в районе Винницы сошел с рельсов поезд из Польши в Киев, но "Укржелдору" сейчас не до таких мелочей. В течение 3-х лет "Украинские железные дороги" намерены полностью заменить все названия, связанные с Россией и СССР. Это касается станций, отметок километража, сигнальных отметок, советских барельефов и т.д.

И уже запущена "первая ласточка". На первой платформе главного вокзала Киева установлена символическая отметка "нулевой километр".

- Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчет нулевого километра от Москвы. Кладем этому конец. Теперь нулевой километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале, - торжественно объявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Собственно говоря, в рамках борьбы с Российской империей и СССР надо бы и само АО ликвидировать, и рельсы по всей стране разобрать. Не украинское это все, а совершенно чуждое и наносное.

ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ НА 50 ЛЕТ

Верховная рада Украины дружно (325 голосов – "за") поддержала Указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот ввел оптом санкции против российских предприятий финансово-экономического сектора.

Под санкции Зеленского попали:

- Цетробанк РФ;

- все банки, зарегистрированные и находящиеся в РФ;

- небанковские кредитные организации;

- операторы платежных систем;

- страховые компании;

- инвестфонды и так далее.

Примечательно, что санкции введены на срок в 50 лет.

А ИМ И НЕ СТЫДНО

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что США наживаются на конфликте в Украине. Как уверен китайский дипломат, предприятия американского ВПК заработали много денег на украинском конфликте.

- Будет ли им стыдно за это? США придерживались политики борьбы до последнего афганца. Неужели они хотят, чтобы теперь Украина сражалась до последнего украинца? – задал сразу два риторических вопроса представитель МИД КНР.

Конечно, не будет – ответ на первый.

Конечно, да – ответ на второй.

ТРЕВОГА, ВЯЛОСТЬ И УСТАЛОСТЬ

По результатам опросов, население Украины сейчас испытывает совсем не позитивные настроения. По данным социологического исследования Украинского института будущего, наиболее полно состояние жителей Украины в феврале описывают три термина, характеризующие эмоции: «тревога» (57%), «ожидания улучшений» (46%), «надежда» (41%). При этом, 39% постоянно или часто испытывают чувство вялости и усталости, 35% - тревоги и страха, а 39% вдобавок ко всему этому еще и быстро устают.

Кроме того, 41% респондентов ответили, что их физическое и психическое состояние за последний месяц ухудшилось, 13% - что улучшилось, а 46% - что осталось таким же, как и было, то есть не изменилось.

ТЕТЕНЬКА, ДАЙ МИЛЛИАРД! А ЛУЧШЕ – 10!

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал CNN, как прошли его переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. По его словам, встреча была очень продуктивной.

- Теперь мы видим, что наши отношения достаточно стабильны, и мы движемся в направлении полноценной программы с МВФ. Мы готовы выполнить все требования и условия к Украине, чтобы продолжить реализацию программы, – сказал министр и поделился, что Киев и МВФ договорились начать обсуждение новой программы в течение нескольких недель. Одним из условий будет, как минимум, повышение тарифов для населения до уровня рыночных, и власти Украины предварительно уже согласились, но пока еще обсуждают, будут ли "рубить хвост собаке" по частям, или сделают это одним махом.

Кроме того, Марченко рассказал, что попросил у визави дополнительные 10 млрд долларов для покрытия потребностей бюджета в 2023 году и начала восстановления экономики, которые нужны Украине сейчас.

А вот Паниковский, помнится, был гораздо скромнее в желаньях.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Гражданка Румынии и президент Молдовы Майя Санду заявила по приезду из Варшавы, что "слушать президента США – это привилегия".

- Глава МВД Грузии в парламенте призвал больше переживать за грузин, которые не могут попасть в США через мексиканскую границу, чем за российских оппозиционеров, которых не впустили в Грузию.

- Начальник Генштаба чешской армии генерал-майор Карел Ржехка на командном совещании в Минобороны страны Чехия должна подготовиться к возможному столкновению России с НАТО.

- Для защиты граффити британского художника Бэнкси на четырех его работах в Бородянке, Ирпене и Горенке в Киевской области установили датчики безопасности. Как говорят власти, для защиты от вандализма, а на самом деле, чтобы их не украли.

- Последнюю партию соли, добытой в Соледаре, в пору принадлежности его Украине, Киев решил продать по 500 гривен (около 1000 рублей) за пачку. А выручку направить на нужды ВСУ.

- Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт Крымского моста завершен досрочно, и он полностью открыт для автомобильного движения по всем его полосам.

- Мы самая свободная страна как в ЕС, так и в НАТО, - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, после чего в Эстонии решили запретить владеть оружием проживающим там россиянам и белорусам.

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