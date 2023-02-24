Борис Джонсон засобирался в генсеки НАТО: Пустят ли его в альянс и кто еще метит на эту должность

Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании Фото: REUTERS

Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, вынужденный в прошлом году с большим скандалом уйти в отставку, присмотрел себе новую должность - генсека НАТО. В эфире украинского телеканала «Рада», отвечая на вопрос журналиста, не собирается ли он стать генсеком альянса, отставной премьер ответил: «Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка».

Старый рецепт для «сбитых» политиков: напоминать о себе громкими заявлениями. Вот и сейчас на слова Джонсона, что ему «чертовски хочется поработать» лидером НАТО, пресса активно откликнулась.

Нынешний генсек блока Столтенберг, действительно, объявил, что оставит свой пост в конце сентября. И вопрос, кто его может сменить, в альянсе активно обсуждается. Правда, вариантов, связанных с «лохматым Борисом», всерьез никто не рассматривает.

Начать с того, что его уход с предыдущего поста был связан с обвинениями в том, что в разгар пандемии Джонсон гулял на пирушках с соратниками, когда все простые англичане не могли даже выйти из дома в магазин. И упорно отпирался, когда его уличили в этом. Обманывал, получается, соотечественников. Согласитесь, не слишком мощная стартовая позиция для борьбы за новое назначение.

Да и не очень любят его, что тоже известно, в «старой» Европе - именно Джонсон завершил выход Великобритании из ЕС. То есть в его послужном списке - шаги по развалу западного союза, пусть и в корыстных британских интересах. А в НАТО сейчас очень велик запрос на единство - показного хватает, а вот с реальным, как признают сами западные политики, есть проблемы. К тому же именно экс-премьер около года назад «толкнул» идею создания «нового союза» русофобских стран - Польши, Прибалтики и Украины, - разумеется, под руководством Лондона. Так что с таким «объединительным» опытом претендовать сегодня на высший пост в НАТО сложно.

Можно вспомнить и о том, что реальных кандидатов в генсеки альянса после Столтенберга на Западе уже называли. В частности, американское издание Politico указало сразу на нескольких премьер-министров: Нидерландов — Марка Рютте, Эстонии — Каю Каллас и Литвы — Ингриду Шимоните. Из англичан в списке фигурировал нынешний министр обороны страны Бен Уоллес, а не Борис Джонсон.

Ну и не забудем, что «засветка» желаний Бориса произошла в эфире украинского ТВ, а это, как ни суди, не самый авторитетный источник для обнародования судьбоносных решений для Запада. Для Украины, учитывая рьяную и безоговорочную поддержку Джонсоном Зеленского, о таком кандидате в руководители НАТО только и мечтать. Но, как говориться в известной украинской же присказке:«Зъист-то он зъист, да кто ж ему даст»…