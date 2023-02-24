Военная спецоперация на Украине 24 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 февраля 2023 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об отправке в зону СВО сотрудников военкоматов из нескольких областей страны, на замену которым поставят пострадавших украинских военных, об этом заявил военный экспер Андрей Марочко.

В документе говорится о том, что глава украинского военного ведомства приказывает «проработать вопрос по формированию сводных групп» из военкоматов, которые расположены в Ровенской, Днепропетровской, Сумской, а также Черниговской областей каждая численностью до 120 человек.

Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Около 200 украинских пленных пожелали вступить в добровольческий батальон ДНР Хмельницкого, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур республики.

В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки силы России уничтожили более 210 украинских боевиков на Донецком направлении. Также были выведены из строя 12 единиц техники.

Телеканал France 3 в сюжете репортера Люка Лакруа провел опрос жителей Донецка. Их спрашивали, поддерживают ли они Россию и верят ли в победу в спецоперации. Все опрошенные прохожие оказались единодушны в этом вопросе и ответили утвердительно на оба вопроса.

Спецоперация на Украине.

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