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Политика23 февраля 2023 21:22

Минобороны РФ: НАТО готовит вторжение в Приднестровье

По данным военного ведомства киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Фото: REUTERS

Минобороны сделало срочное заявление. Оно говорит о том, что силы украинских националистов руководимые НАТО обратили свое внимание на российский миротворческий контингент в Приднестровье.

«Как сообщалось ранее, данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.

Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР», - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что «реализация планируемой провокации киевских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье.

«Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны», - заявили в Минобороны России.

НАТО и киевский режим упорно повышают ставки, так и норовят навсегда остановить стрелки часов «Судного дня».

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