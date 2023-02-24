Энтони Хопкинс признался, что его жизнь похожа на мечту

Энтони Хопкинс в фильме "Отец" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

85-летний британский актер Энтони Хопкинс крайне редко дает интервью. Но недавно он все же решился на встречу с журналистами и в ходе беседы признался, что большая часть его жизни была похожа на мечту.

Одной из самых ярких ролей Хопкинса стал серийный убийца, доктор Ганнибал Лектер. Актер так воплотил этот образ, что был признан «величайшим среди кинозлодеев».

Чтобы максимально правдоподобно сыграть серийного убийцу, Хопкинс изучал материалы расследований самых зверских преступлений и посещал тюрьмы. А пристальный, немигающий взгляд позаимствовал у маньяка Чарльза Мэнсона.

«Когда он смотрит прямо в объектив, я до конца не понимаю, кто же это глядит - Хопкинс или сам Ганнибал Лектер, этот взгляд проникает в потаенные уголки души», - делится своими впечатлениями оператор фильма «Молчание ягнят» Такаси Фудзимото.

Роль в «Молчании ягнят» принесла Хопкинсу первый «Оскар», а в 2020 году актер получил вторую статуэтку за главную роль в фильме «Отец». Кстати, тогда он стал самым возрастным лауреатом премии – ему незадолго до этого исполнилось 83.

Хопкинс не был примерным семьянином. Он не уделял внимание семье, а после рождения дочери Эбигейл, вообще ушёл к другой женщине.

Во втором браке актёр выпивать. Но алкогольную зависимость помог один случай: в 1975 году Энтони проснулся в придорожной гостинице на другом конце страны, после чего понял, что всему есть предел, и надо бросать пить. И вот уже 48 лет он ведёт трезвый образ жизни и даже попытался (правда, безуспешно) наладить отношения с дочерью.

«Люди расходятся, семьи распадаются, жизнь продолжается. Люди делают выбор. И меня не интересует — какой. Вы не обязаны любить свою семью. Дети не любят своих отцов. Вы не должны любить друг друга. Да, это жёстко. Потому что жизнь жёсткая», - высказался он в ходе одного из интервью. И это высказывание очень расстроило Эбигейл.

Недавно у актера диагностировали синдром Аспергера (один из видов аутизма). Именно этим Хопкинс объясняет свой сложный характер.

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