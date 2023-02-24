Это официально: в Голливуде снимут новые фильмы по мотивам «Властелина колец»

Проект кажется весьма заманчивым в том числе в коммерческом плане: две трилогии Питера Джексона собрали в мировом прокате порядка шести миллиардов долларов

Трех частей «Властелина колец», вышедших в 2001-2003 годах и трех частей «Хоббита», вышедших в 2012-2014-м, а также сериала «Властелин колец: кольца власти» голливудским продюсерам показалось недостаточно. Студия Warner Bros. объявила, что приступает к производству новых фильмов по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина. Именно кинофильмов, а не сериалов и не картин, предназначенных для сетевых платформ. Решение это принято после того, как студию возглавили Майк Де Лука и Памела Эбди, ранее работавшие на Metro-Goldwyn-Meyer.

Пока неясно, будет ли новые картины снимать Питер Джексон, поставивший оригинальных «Властелина колец» и «Хоббита», но, в любом случае, к его голосу обещают предельно внимательно прислушиваться на всех стадиях производства. А Джексон заявил, что готов к такого рода сотрудничеству.

Не очень понятно также, какие именно произведения Толкина послужат основой для новых картин. Главные уже так или иначе освоены. Однако Де Лука и Эбди уверяют, что, «несмотря на размах и подробность предыдущих двух трилогий, огромная, сложная и поразительная вселенная, придуманная Дж.Р.Р. Толкином, остается во многом неисследованной». (И действительно, Толкин написал о Средиземье немало текстов, причем значительная их часть была опубликована через много лет после его смерти; чего стоит одна 12-томная «История Средиземья», скомпилированная его сыном из черновиков и увидевшая свет в 80-е и 90-е годы).

Проект кажется весьма заманчивым в том числе в коммерческом плане: две трилогии Питера Джексона собрали в мировом прокате порядка шести миллиардов долларов. Три части «Властелина колец» получили в общей сложности 30 номинаций на «Оскара» и были удостоены 17 статуэток. Но новые фильмы мы увидим только через несколько лет - пока не назначены даже приблизительные даты их премьер.