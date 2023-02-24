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В мире24 февраля 2023 5:40

Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник снова устроил Олафу Шольцу жесткую выволочку

Бывший дипломат незалежной публично отчитал канцлера ФРГ
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Андрей Мельник не отпускает Шольца, продолжает требушить без обезболивающих канцлера, готовя из него все новые и новые "ливерные колбаски"

Андрей Мельник не отпускает Шольца, продолжает требушить без обезболивающих канцлера, готовя из него все новые и новые "ливерные колбаски"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня ведомство Кулебы, да и весь Киев в целом могут праздновать очередную стратегическую перемогу – правительственные здания в Берлине поднимут на своих флагштоках флаги Украины. Блакитно-жовтый флаг покроет сверху здание Рейхстага (в котором заседает нынешний парламент – Бундестаг), дворец президента Германии и, как минимум, Ведомство Федерального канцлера ФРГ. Наверняка присоединятся и другие министерства. Будут ли при этом спускать немецкие, пока неизвестно, но, по логике, и это не мешало бы сделать, чтобы немцы окончательно все поняли.

Бисмарк бы обплевался, если бы ему сказали, что он и канцлер ФРГ Олаф Шольц – оба канцлеры Германии. А тот же Гитлер, при всем том, что был сволочью, величайшим преступником в истории, а, по некоторым сведениям, тоже извращенцам, покончил бы с собой еще раз, доведись ему узнать, как украинцы унижают канцлера Германии.

Кстати, заметили ли вы, что Олаф в последние дни куда-то делся? Был человек и нет его. В публичной сфере. Не выступает, не встречается. Такое ощущение, что боится. Вот давеча в Мюнхене все западные лидеры, что туда приехали, встречались, совещались, обсуждали что-то. А Шольц, похоже, тихо прятался за шторами. Даже с польским премьером, требующим выплатить триллион евро за Вторую Мировую, встретился где-то в коридоре по пути из туалета на кухню или наоборот, причем, сразу изменил маршрут движения.

Видимо, никак от общения, даже заочного, с экс-послом Украины в Германии Мельником отойти не может. А Андрей Мельник не отпускает Шольца, продолжает требушить без обезболивающих канцлера, готовя из него все новые и новые "ливерные колбаски" на потеху немецким журналистам, которые Мельника, наверное, чуть ли не боготворят, потому что он "делает" им скандалы, а значит – и тираж.

- Политика Шольца носит зигзагообразный» курс в отношении поставок оружия Киеву. "Тормозных колодок" по-прежнему слишком много, особенно в Социал-демократической партии Германии (напомним, что Шольц является членом СДПГ – прим. авт.). Поэтому мы, украинцы, призываем канцлера перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинскую армию всеми доступными системами вооружения, - заявил Мельник в новом интервью немецкому телеканалу Welt. - Предыдущие поставки оружия из Германии — это "квантовый скачок", однако их оказалось недостаточно.

А что же Шольц? Смешно ли лысому? Шольц выбрался из своего убежища, где он там скрывался и выступил на ведущем немецком телеканале ZDF.

- Cовершенно очевидно, что все, что мы делаем, допустимо. Однако в то же время всегда остается правильным быть умным, и поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем Украине, например, совершил бы нападение на российскую территорию, - объяснил глава правительства ФРГ свою позицию по поводу поставок вооружений Киеву и обстрелов территории России. - И это то, о чем мы также договорились. И мы согласны с тем, что этого не произойдет.

Но можно ли это назвать позицией? Очень большие сомнения на этот счет.

Проснись, Олаф. Это уже происходит, причем, достаточно давно. А тебе все хиханьки, да хаханьки.

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