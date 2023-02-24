Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник снова устроил Олафу Шольцу жесткую выволочку

Андрей Мельник не отпускает Шольца, продолжает требушить без обезболивающих канцлера, готовя из него все новые и новые "ливерные колбаски" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня ведомство Кулебы, да и весь Киев в целом могут праздновать очередную стратегическую перемогу – правительственные здания в Берлине поднимут на своих флагштоках флаги Украины. Блакитно-жовтый флаг покроет сверху здание Рейхстага (в котором заседает нынешний парламент – Бундестаг), дворец президента Германии и, как минимум, Ведомство Федерального канцлера ФРГ. Наверняка присоединятся и другие министерства. Будут ли при этом спускать немецкие, пока неизвестно, но, по логике, и это не мешало бы сделать, чтобы немцы окончательно все поняли.

Бисмарк бы обплевался, если бы ему сказали, что он и канцлер ФРГ Олаф Шольц – оба канцлеры Германии. А тот же Гитлер, при всем том, что был сволочью, величайшим преступником в истории, а, по некоторым сведениям, тоже извращенцам, покончил бы с собой еще раз, доведись ему узнать, как украинцы унижают канцлера Германии.

Кстати, заметили ли вы, что Олаф в последние дни куда-то делся? Был человек и нет его. В публичной сфере. Не выступает, не встречается. Такое ощущение, что боится. Вот давеча в Мюнхене все западные лидеры, что туда приехали, встречались, совещались, обсуждали что-то. А Шольц, похоже, тихо прятался за шторами. Даже с польским премьером, требующим выплатить триллион евро за Вторую Мировую, встретился где-то в коридоре по пути из туалета на кухню или наоборот, причем, сразу изменил маршрут движения.

Видимо, никак от общения, даже заочного, с экс-послом Украины в Германии Мельником отойти не может. А Андрей Мельник не отпускает Шольца, продолжает требушить без обезболивающих канцлера, готовя из него все новые и новые "ливерные колбаски" на потеху немецким журналистам, которые Мельника, наверное, чуть ли не боготворят, потому что он "делает" им скандалы, а значит – и тираж.

- Политика Шольца носит зигзагообразный» курс в отношении поставок оружия Киеву. "Тормозных колодок" по-прежнему слишком много, особенно в Социал-демократической партии Германии (напомним, что Шольц является членом СДПГ – прим. авт.). Поэтому мы, украинцы, призываем канцлера перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить украинскую армию всеми доступными системами вооружения, - заявил Мельник в новом интервью немецкому телеканалу Welt. - Предыдущие поставки оружия из Германии — это "квантовый скачок", однако их оказалось недостаточно.

А что же Шольц? Смешно ли лысому? Шольц выбрался из своего убежища, где он там скрывался и выступил на ведущем немецком телеканале ZDF.

- Cовершенно очевидно, что все, что мы делаем, допустимо. Однако в то же время всегда остается правильным быть умным, и поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем Украине, например, совершил бы нападение на российскую территорию, - объяснил глава правительства ФРГ свою позицию по поводу поставок вооружений Киеву и обстрелов территории России. - И это то, о чем мы также договорились. И мы согласны с тем, что этого не произойдет.

Но можно ли это назвать позицией? Очень большие сомнения на этот счет.

Проснись, Олаф. Это уже происходит, причем, достаточно давно. А тебе все хиханьки, да хаханьки.