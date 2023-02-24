Ежедневный треп с позиций военного стратега: Соратник Зеленского брякнул про захват Украиной Приднестровья "за двое-трое суток"

Арестовичу приходится подбирать "объедки с чужого стола", демонстрируя свою востребованность, активность, прозорливость Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не удержавшийся даже на посту внештатного советника Офиса президента Украины Алексей "Люся" Арестович считает, что его рано списали в обоз и рвется в первые ряды воинов украинской диванной сотни.

- Если Молдова попросит Украину, ВСУ возьмут Приднестровье за двое-трое суток, - похвалился он в своем последнем на этот момент выступлении и подчеркнул, что все основания для такой военной операции у Киева имеются – Зеленский, мол, предупредил Майю Санду, что русские "хотят устроить переворот в Кишиневе", захватить аэропорт и так далее. И единственное, что сейчас требуется Киеву для захвата Приднестровья (на самом деле – гигантских складов боеприпасов, которые там имеются еще с советских времен), это приглашение или даже просто разрешение Кишинева на операцию ВСУ против Приднестровья. Но Санду, по крайней мере, пока, почему-то не просит.

И "Люсьену" Арестовичу приходится подбирать "объедки с чужого стола", демонстрируя свою востребованность, активность, прозорливость. Он весь из себя изображает бодрячка, хотя обстановка к этому совершенно не располагает. Арестович раскрывает перед публикой картины таких операций ВСУ в будущем, от которых у нее в зобу дыхание перехватывает.

- Нас не надо подгонять, мы сами рвемся в контрнаступление. Все зависит от того, когда будут укомплектованы техникой и вооружением новые соединения на уровне бригад, - подбадривает Арестович украинцев. А вот тут все не так радужно для Алексея и его слушателей. США подтвердили, что танки "Абрамс" в этом году они Украине поставить не успеют.

Что делать? Взбадривать украинцев и союзников и обещать им перемогу! Чем Алексей и занимается в режиме ежедневного трепа с позиций военного стратега.

- Миллион двести тысяч у нас под ружьём, с автоматами. Даже если нам не дадут «Хаймарсы», мы просто пешком пробьём дыру..., - заявил он в интервью литовской радиостанции.

"Люсьен" явно напрашивается на то, чтобы ему самому "пробили дыру" украинские военные, которые уже хотели это сделать, когда Арестович критиковал их за неграмотную оборону Соледара.

- Нормально оборудованный пехотный ВОП (взводный опорный пункт – прим. авт.) может год сдерживать бригаду, которая идет на позиции, если там все правильно сделали. Пулеметы по флангам разбросали и все. Уже никто никуда не пройдет, - обрушился тогда на ВСУшников Арестович.

На что украинский военный Николай Колесник не сдержался и ответил:

- Сколько еще это аферистическое, приблудное чучело будет нести такую ****? Может, его надо назначить командиром того ВОПа, где у него пулеметы будут по флангам и он год будет держать оборону?

Понятное дело, без Арестовича украинская армия не справится, но он слишком хорошо запомнил уроки фильма "Чапаев" про то, где и когда должен быть командир. И не "впереди на лихом коне его место" сейчас, а за штабными картами при планировании операций. Так что, не ждите укры "Люсю" в рядах ВСУ. Он год назад на Банковой от главы Офиса президента Зеленского Ермака отстреливался, ему хватило.

- Очевидно, что если мы бьём на Мелитополь и Крым, то обрушивается весь южный фронт, от Мариуполя до Херсона. [...] Это бегство из Крыма тысяч людей, - планирует Арестович операцию "Перемога" так, что ему бы в Генштабе нацистского командования Германии позавидовали бы, а литовцы и вовсе должны сомлеть от гениального замысла укростратега, путая отныне Арестовича и Фемистокла.

Как-то очень напоминает, как то ли персидские послы пришли в Спарту, то ли папа Александра Македонского царь Филипп прибыл туда же и начали они стращать спартанцев: мол, если мы разрушим стены, если мы возьмем Спарту, если мы ворвемся в ваш город и так далее. С одним смыслом, что пощады не будет никому. На что спартанцы ответили одним словом: "Если"…

Так и "Люсьен" Зеленского пыжится со своим "если". Причем, даже Донбасс, который Зеленский требует захватывать в первую очередь, его не устраивает.

- Взятие Донбасса в первую очередь – народ скажет, что там уже восемь лет идёт конфликт, то дело такое. А вот Крым!, - не унимается манипулятор-фейкомет, мечтая о "повальном бегстве людей из Крыма".

Как ни удивительным на первый взгляд покажется, но согласен с Арестовичем и гораздо более умный по сравнению с ним украинский политолог и политтехнолог Михаил Чаплыга, который считает, что ВСУ должны устроить морскую блокаду и начать ракетные обстрелы полуострова.

Наверное, выпил что-нибудь. Обычно Чаплыга гораздо более трезвомысляще рассуждает, и, вообще, ему, как говорили "пикейные жилеты" в славном городе Черноморске, "палец в рот не клади". Но тут он увидел только первый шаг и не стал считать дальше.

Господа геополитики и стратеги! После первого удавшегося вам, не дай Бог, обстрела Крыма, можете продавать интуристам билеты на экскурсии по развалинам Очакова, Николаева и прочих городов, откуда будет вестись огонь.

Все, что у вас получится выдавить, это не русских из Крыма, а прыщик на заднице. И то друг у друга. Если, конечно, вы настолько друг другу доверяете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев хочет зажечь серьезный конфликт через провокацию в Приднестровье

Минобороны России выпустило официальное предостережение нынешней Украине от попыток устроить провокацию по захвату Приднестровской Молдавской республики. (подробнее)