Сергей Кравцов поздравил со 100-летним юбилеем учителя из Костромской области Валентину Секованову

Фото предоставлено пресс-службой министерства просвещения РФ

Учитель русского языка и литературы Валентина Васильевна Секованова из Костромской области 23 февраля 2023 г. отмечает свой 100-летний юбилей. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов позвонил педагогу и лично поздравил с этой знаменательной датой. Он также предложил Валентине Васильевне, чтобы история ее семьи стала частью альманаха, посвященного потомственным учителям. Он будет опубликован в рамках акции «Педагогические династии России» в Год педагога и наставника.

«Валентина Васильевна, с праздником вас, с юбилеем! Нам всем, всему педагогическому сообществу, нужно на вас равняться, дорогая Валентина Васильевна! Желаем здоровья и крепости духа!» – обратился к юбиляру Министр просвещения.

Сергей Кравцов попросил у Валентины Васильевны Сековановой разрешения начать создание альманаха о педагогических династиях с истории о ее семье.

«У нас в стране в 2023 году идет Год педагога и наставника. Мы хотим сделать альманах педагогических династий. В честь вашего свекра названа школа, ваш сын – доктор педагогических наук, работает в Костромском государственном университете. Ваша семья – олицетворение педагогической профессии», – отметил он.

Валентина Васильевна Секованова дала свое твердое согласие.

«Спасибо вам за поздравление с юбилеем, и за мои годы работы спасибо. Спасибо, что не забываете!» – отметила педагог.

На вопрос главы Минпросвещения о том, в чем секрет долголетия, Валентина Васильевна ответила, что много работала всю свою жизнь и никогда не сторонилась физического труда.

Также в честь юбилея учителю вручили ведомственную награду – Благодарственное письмо Минпросвещения России. От имени губернатора Костромской области Сергея Ситникова педагога поздравила заместитель главы региона Елена Журина. Она вручила Валентине Сековановой одну из высших наград Костромской области - медаль «Труд. Доблесть. Честь» за заслуги в области педагогической деятельности.

«Здоровья вам, стойкости духа. Оставайтесь всегда такой же активной. Вы являетесь ярким примеров наставника для своих коллег и всех жителей Костромской области», - отметила заместитель главы региона.

Общий педагогический стаж Валентины Васильевны – 46 лет, вся ее трудовая деятельность связана с Луптюжской основной общеобразовательной школой имени А.П. Секованова, основанной в 1888 году ее свекром Александром Павловичем, первым учителем школы.

Валентина Васильевна Секованова имеет нагрудный знак «Отличник народного просвещения», медаль «Ветеран труда», множество грамот муниципального и регионального уровней, является педагогом известной учительской династии Поназыревского муниципального округа Костромской области.

У истоков педагогической династии Сековановых стоит Александр Секованов. Его сын, супруг Валентины Васильевны, после войны тоже пришел на работу в школу, был директором Луптюжской неполной средней школы, учителем математики, имел звание Заслуженного учителя РСФСР. Их сын, Валерий Сергеевич Секованов, продолжает педагогическую династию и сегодня работает в Костромском государственном университете заведующим кафедрой. Является Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации.