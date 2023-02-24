Виталий Коротич назвал США хозяином коллективного Запада

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

…- Виталий Алексеевич, вас с прошедшим праздником!

- Спасибо.

- У нас сегодня сразу три темы. Журналист Херш, наш с вами знакомый, заявил – США объяснили подрыв «Северных потоков» - «необходимостью в поддержке НАТО Европой». Ну, то есть - они «следят, чтобы Европа поддерживала Альянс и поставляла оружие» киевскому режиму. И вот еще такая фраза…. «Байден делал это для того, чтобы помешать Германии и западной Европе при быстром наступлении зимы открыть трубопровод «Северный поток-2», - заявил Херш. Он прав?

- На днях Орбан, венгерский премьер, очень четко заметил, что Европа потеряла свою независимость. И американцы ведут себя здесь совершенно по-хозяйски. Они уже - не просто как союзники, а - покрикивают.

Тут уже отношения, как в колониальном таком «союзе». Есть начальник, который покрикивает. Вот только что госдеп выступил просто с каким-то грозным таким заверением, что «европейцы обязаны помогать».

А генсек НАТО Столтенберг заявил, что европейцы обязаны наращивать производство снарядов и патронов, и всякого снаряжения - для украинских стреляющих установок. Поэтому, здесь нет какого-то союзнического отношения. Приехал из Китая Ван И в Москву - и вот здесь согласовывают какие-то планы, что-то еще… А американцы ничего не согласовывают, они просто приказывают – делай вот так - и все.

Ну, что тут можно сказать? Что Европа, действительно, сейчас впала в довольно грустное состояние, и ее судьба будет решаться именно в эти дни. Потому что, если европейцы потеряют свою независимость, это будет огромная трагедия для них, потому что они независимость эту завоевывали в двух мировых войнах.

- Ясно. И вторая тема. Зам госсекретаря США Виктория Нуланд несколько часов назад заявила, что США не намерены прекращать поставки вооружений на Украину до тех пор, «пока она будет бороться за свое выживание…»

- Нуланд, я помню, еще с того времени, когда она работала в американском посольстве в Киеве, бегала по майдану и раздавала это разное печенье и все, что угодно…

- Вы с ней знакомы?

Нет, я просто видел ее на майдане, потому что приезжал тогда в Киев.

Она и сегодня ведет себя наиболее агрессивно. И только что в Конгрессе кто-то там уже заявил, что Нуланд подталкивает Америку к войне с Россией, к прямой войне. Она эту политику проводит всю свою служебную жизнь.

И не только она… А взять совершенно патологическую ненависть к нашей стране госсекретаря США Блинкена.

У него - не какая-то там тактическая, политическая, а - просто человеческая ненависть, которая отражается в его заявлениях и решениях. Тут, понимаете, сейчас разговор о ненависти, как государственной политике, он все время возникает. Ненависть, которая уже стала не человеческим каким-то качеством, а - ненависть национальная, политическая, которая прорывается и отражается нам хозяйственных, экономических отношениях между нашими странами…

И там уже никто не задумывается о последствиях, а просто - слепая ненависть.

Я ещё в 80-е годы прошлого века написал книгу «Лицо ненависти» и даже схлопотал за нее Госпремию нашей бывшей страны. Писал о воспитании в США ненависти к СССР, о ее разрастании, доказывал, что при таком накачивании сознаний ненавистью она никуда не исчезает, не улетучивается и должна или взорваться войной против объекта ненависти или - как невскрытый абсцесс - прорваться внутрь страны, сеятеля этой ненависти… (Плохо быть пророком, не желая того.) И то, что демонстрирует нам сегодня Нулланд - это старая… политика США, которая не менялась уже очень много десятилетий.

Это очень похоже на то, что происходило в гитлеровской Германии по отношению к евреям. Примерно так относятся сейчас к России, как Гитлер призывал относиться к евреям.

- Ну, и поплатился.

- Да.

Но тут пока еще речь идет о первой стадии – о том, что ненависть объявляется единственно возможной формой отношения. Это очень опасно.

Я тогда, после поездки в Киев, написал книгу «Лицо ненависти». И то, что демонстрирует нам сегодня Нулланд - это старая… политика США, которая не менялась уже очень много десятилетий.

- Ну и коротко – вот уже под утро пришло заявление нашего посла Антонова - о том, что оппоненты России не готовы отказаться от однополярного мироустройства. И ещё он сказал, что разобщенность приводит к «расползанию опасных вызовов и угроз».

- Мы заявили, что приостанавливаем, но не выходим из соглашения о контроле за ядерным оружием.

Более того, приостановив свое участие, мы не делаем никаких новых шагов по наращиванию своего ядерного арсенала или - какие-то угрожающие движения.

Мы, в общем-то, действуем в русле утверждённой политики, но нас выталкивают из всех соглашений. И американцы ведут себя по-хозяйски, они считают, что имеют право на любые шаги. Они поступают так, как им хочется. Типа, это их дело – они лидеры, мировые хозяева и никакого не однополярного мира просто не признают.

А нынешний коллективный запад - это такая второсортная организация, у которой есть свой хозяин, которому во всем нужно подчиняться.

И это - очень опасно.

- Главное, что позиция России такая очень четкая, выверенная и вы знаете, что почти 80% россиян, смотревших Послание Владимира Путина, поддержали президента, они посчитали выступление главы э нашего государства искренним. Это радует.

- Понимаете, во всем мире сейчас ищут какие-то выходы из ситуацией, которая может привести к столкновению двух государств - США и России. И никому из нормальных людей эти обострения ни к чему.

- Понял. Будем надеяться, что нормальных людей в мире больше, чем ненормальных. Спасибо вам огромное.