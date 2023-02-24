Правительство России выделило более 7 млрд рублей на изучение климатических изменений

Гранты выдадут шести научно-образовательным организациям, проводящим исследования и разработки для создания единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как сообщает официальный телеграм-канал Правительств РФ, в ближайшее время научные учреждения получат гранты на исследования в рамках создания национальной системы мониторинга климатически активных веществ (то есть всего, что влияет на изменения климата). В ближайшие два года на эти цели из федерального бюджета планируется выделить 7,4 млрд рублей.

Гранты выдадут шести научно-образовательным организациям, проводящим исследования и разработки для создания единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ.

1. Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука разработает глобальную модель земной системы мирового уровня. Она позволит составлять сценарии климатических изменений для более точных климатических прогнозов.

2. Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова проведет работу по расширению системы климатического и экологического мониторинга и прогнозирования в России. Предполагается, что она станет основой для принятия важных решений по ограничению выбросов парниковых газов.

3. Институт народнохозяйственного прогнозирования разработает меры адаптации российской экономики к глобальным изменениям климата. Будет создана методика разработки сценариев и моделей оценки социально-экономических эффектов климатической повестки.

4. Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН займется разработкой системы наземного и дистанционного мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов.

5. В Институте океанологии им. П.П. Ширшова создадут систему климатического и экологического мониторинга Мирового океана.

6. Институт глобального климата и экологии им. Ю.А. Израэля проведет цифровизацию Национального кадастра парниковых газов.