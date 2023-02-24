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Политика24 февраля 2023 11:13

Минобороны России сообщило о ликвидации пункта управления бригады теробороны ВСУ

За сутки наши воины уничтожили более 560 наемников киевского режима
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Уничтожена самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства

Уничтожена самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства

Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о продвижении наших войск и потерях ВСУ на линии соприкосновения за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении до 140, на Донецком до 240, на Южно-Донецком более 80, на Херсонском более 40 наемников киевского режима.

По всей линии соприкосновения с ВСУ сожжены шесть складов с боеприпасами, две артиллерийская система М777 (США), самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также десятки танков, бронемашин, самоходок и пушек.

Генерал-лейтенант отметил, что в районе населенного пункта Перемога Харьковской области поражен пункт управления 127-й бригады территориальной обороны.

Также нашими ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые за сутки сбили четыре реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также шесть украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

387 - самолетов.

210 - вертолетов.

3228 - беспилотных летательных аппаратов.

405 - зенитных ракетных комплексов.

8011 - танков и других боевых бронированных машин.

1044 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4205 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8518 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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