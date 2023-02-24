Минобороны России сообщило о ликвидации пункта управления бригады теробороны ВСУ

Уничтожена самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о продвижении наших войск и потерях ВСУ на линии соприкосновения за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении до 140, на Донецком до 240, на Южно-Донецком более 80, на Херсонском более 40 наемников киевского режима.

По всей линии соприкосновения с ВСУ сожжены шесть складов с боеприпасами, две артиллерийская система М777 (США), самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также десятки танков, бронемашин, самоходок и пушек.

Генерал-лейтенант отметил, что в районе населенного пункта Перемога Харьковской области поражен пункт управления 127-й бригады территориальной обороны.

Также нашими ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые за сутки сбили четыре реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также шесть украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

387 - самолетов.

210 - вертолетов.

3228 - беспилотных летательных аппаратов.

405 - зенитных ракетных комплексов.

8011 - танков и других боевых бронированных машин.

1044 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4205 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8518 - единиц специальной военной автомобильной техники.