Все бесит, болит голова и ломаются ногти: 7 главных симптомов гормонального сбоя

Гормоны – это специальные химические посредники, регулирующие работу организма Фото: Тимур ХАНОВ.

- Большинство людей связывают гормоны исключительно с весом, беременностью и ПМС, однако, гормоны – это нечто намного большее, - объясняет Тамара Гелашвили, врач-эндокринолог, андролог, терапевт, член РАЭ, эксперт в области детской и взрослой эндокринологии, основатель проекта «Империя здоровья». - Это мощные химические вещества, которые контролируют практически все процессы в нашем организме: обмен веществ, сон, перепады настроения, иммунную систему, поведение, реакцию «бей или беги», репродукцию, либидо, мышление и многое другое. Гормоны – это специальные химические посредники, регулирующие работу организма. Вот почему даже малейший дисбаланс может оказать заметное влияние на наше самочувствие и, соответственно, отразиться на внутреннем и внешнем состоянии.

САМЫЕ ЯРКИЕ СИМПТОМЫ ГОРМОНАЛЬНОГО СБОЯ

- резкие перепады настроения;

- сбои в менструальном цикле;

- высыпания на коже;

- ломкость волос и ногтей;

- проблемы со сном;

- частые головные боли;

- снижение либидо.

Иногда волосы начинают бурно расти там, где не должны (лицо, бедра).

ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ГОРМОНАЛЬНОЙ СБОЙ

Эндокринные нарушения

За выработку гормонов в нашем организме отвечает эндокринная система. Когда в ней появляются различные нарушения, происходит гормональный сбой. Распространенными эндокринными заболеваниями являются сахарный диабет, гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), а также гипертиреоз (избыток гормонов щитовидной железы), возникающее преимущественно у представительниц женского пола.

Подростковый возраст

С наступлением пубертатного возраста в организме подростков начинают активно вырабатываться половые гормоны. Они отвечают за развитие половых органов, а также вторичных половых признаков. В это время эндокринная система практически полностью перестраивается, и именно тогда особенно важно следить за здоровьем подростка, чтобы избежать опасного дисбаланса.

Прием гормональных средств

Сбой в системе может произойти и на фоне приема гормональных средств, особенно, если речь идет об оральных контрацептивах, в основе которых содержатся эстрогены и прогестагены. Разумеется, сейчас большинство препаратов имеют низкую дозу веществ, но даже их следует применять только под наблюдением специалиста, чтобы не навредить организму.

Длительный стресс

Длительный стресс один из основных факторов, влияющих на эндокринную систему, вызывая серьезные нарушения. Существует сильная зависимость между стрессом и физическим возбуждением. Когда мы чувствуем злость, страх, беспокойство, тревогу и другие вызывающие стресс эмоции, в кровь выбрасываются гормоны стресса, в том числе кортизол и цитокины, которые влияют на работу иммунной системы. Гормоны стресса влияют на функционирование иммунной системы и возбуждение. В этом причина того, что люди, пребывающие в хроническом стрессе, чаще болеют.

Нездоровый образ жизни

Нездоровый образ жизни, например, чрезмерное злоупотребление алкоголем или вредной едой – углеводной пищей, фастфудом — тоже отягощающий фактор. В первом случае в организм человека попадает избыточное количество глюкозы, что приводит к лишнему весу и далее может привести к сахарному диабету, во втором − нарушается правильный обмен веществ, что грозит развитием распространенного эндокринного заболевания – ожирением, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Беременность, роды, климакс

При беременности и родах женский организм начинает перестраиваться и подстраиваться под свое новое состояние, в результате которого резко увеличивается выработка прогестерона и эстрогена. Если же речь идет о климаксе, то примерно после сорока лет функция яичников постепенно угасает, что, соответственно, снижает выработку определенных гормонов, а значит, вызывает изменения в организме.

Помните, что любые изменения в организме нельзя пускать на самотек, необходимо вовремя обращаться к врачам для того, чтобы не допускать ухудшения состояния.

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