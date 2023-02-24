«Главные герои на передовой»: В ледовой ЦСКА Арене состоялся праздничный концерт «Для настоящих мужчин»

Концерт завершал певец и композитор Шаман. Фото Тимура Васильева

22 февраля в Москве состоялось несколько событий, посвященных наступающему Дню защитника отечества. Одно из крупнейших – праздничный концерт «Для настоящих мужчин», на который пришли более 12 тысяч зрителей! – произошло в ЦСКА Арене. В гигантской чаше ледового дворца установили три сцены, где за четыре часа концерта выступили практически все главные звезды отечественного шоу-бизнеса: от Григория Лепса, Сергея Лазарева и Шамана до Валерии, Стаса Пьехи и группы «Земляне».

«ЛЮБОВЬ К СЕМЬЕ И ПАТРИОТИЗМ – ПОНИЯТИЯ ОДНОГО ПОРЯДКА»

- Я родом из Донбасса, город Лисичанск. В Москве живу уже 23 года. Этот праздник был создан в поддержку наших солдат, - пояснила президент фонда «Женщины России» и КиноИнвестКлуба, член совета Московского отделения «Деловой России» Юлия Школенко. - На этом мероприятии присутствуют военнослужащие, их семьи, представители Русской православной церкви. Концерт нас всех объединяет. Потому что мы понимаем – сейчас очень нелегкое время. Мы хотим поделиться этим праздником, хорошим позитивным настроением, поддержать наших солдат и их семьи. Потому что любовь к семье и патриотизм – это понятия одного порядка.

Получилось на самом деле знаковое событие! Зрители насладились широко известными хитами, яркими спецэффектами, невероятным балетом и мощной энергетикой артистов.

Ведущие шоу – легендарные Валдис Пельш и Мария Ситтель, а также юный Артур Райнис (солист театра-студии «Непоседы») – выступали на фоне гоночного болида «Формулы Мастер Россия».

- Это импортозамещение международной «Формулы 1», совершившей демарш из нашей страны, - объявил глава попечительского совета Международной лиги студенческого технического спорта «Формула Мастер Россия» и Федерации тхэквондо России Роман Путин. – Вся инфраструктура для проведения гонок такого класса в стране готова. Мы имеем более десятка профессиональных автодромов, в том числе в Сочи, Грозном и ряде других городов России. Готовы проводить соревнования с привлечением студентов университетов России. Проект позволят вовлечь молодежь в технические виды спорта.

Первые гонки пройдут в июне. К настоящему времени собрано 12 болидов (в 2024 году их количество увеличится до 20). В соревнованиях примут участие команды из России, Турции и Вьетнама.

Восемь технических университетов России уже присоединились к проекту. Гоночные машины на 70% состоят из отечественных комплектующих и технологий. Например, «Росатом» - один из крупнейших в Европе производителей карбона. Не удивительно, что данный болид сделан полностью из российского карбона. МИСИС отлил тормозные диски. Мосполитех (историческое название МАМИ) создал прекрасную систему переключения передач, а МГТУ им. Баумана - систему телеметрии. По сути, мы видим отличную платформу для технических разработок нашей молодежи.

Фото Тимура Васильева

«ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ ЖИВЫМИ И ЗДОРОВЫМИ»

Но вернемся к концерту.

- Сегодня я пела две песни. Одна называется «Только ты» - это признание в любви противоположному полу. А вторая – «Мир вашему дому». Мне кажется, что обе композиции очень актуальны, - отметила певица Зара. -Я убеждена, что искусство, в том числе музыка, вдохновляет, успокаивает и дарит надежду.

Какими качествами должен обладать настоящий мужчина?

- Честность, решительность, порядочность, любовь к Родине, уважение к женщине и побольше своих детей, - убежден бизнесмен, певец и ведущий Радио «Комсомольская правда» Андрей Ковалев, выступивший с композицией «Аэропорты».

Зрители услышали настоящие народные хиты. «Земляне» исполнили «Поверь в мечту» и «Траву у дома», Полина Гагарина - «Кукушку», Сергей Лазарев – «Я не боюсь», Григорий Лепс – «Рюмку водки на столе».

Концерт завершал певец и композитор Шаман, буквально взорвавший в прошлом году чарты всей страны своими патриотическими песнями. Композиция «Встанем!» с момента выхода клипа набрала более 20 (!) миллионов просмотров в Сети (разместил он ее ровно год назад – на прошлое 23 февраля). В ЦСКА Арене песни «Встанем» и «Я русский» зрители слушали стоя. При этом Шаман повредил себе палец – выбил один из суставов – неистово отбивая для зрителей ритм песни по микрофону.

- Ничего, заживет. Это все сентиментальности, - не стал создавать трагедию певец. – Главные герои на передовой, которые защищают нашу страну. И, конечно же, я желаю им вернуться домой живыми и здоровыми. И с победой!