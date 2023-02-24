Премьер Польши разразился нелепыми угрозами России: "припугнул" танками, но решил спрятаться за забором

Премьер Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев на очередную встречу с Владимиром Зеленским. Фото: REUTERS

Премьер Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев на очередную экскурсию и лобызания с президентом (пока еще) Украины Владимиром Зеленским. В трудные для Польши времена глава польского правительства решился на этот вояж, но долг союзника важнее и сильнее страхов. Матеуш привез на Украину танки. Те самые "Леопарды-2", которые Киев ждет до судорожного окостенения, чтобы начать масштабное наступление. О котором сообщил министр обороны Незалежной Алексей Резников, так и не уволенный после коррупционного скандала со своего поста.

- Будет контрнаступление. Мы прилагаем все усилия, чтобы подготовить и обеспечить его, - заявил Резников. - Мы вступаем в новый период. С новой задачей - одержать победу. Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос на повестке дня - какой будет победа Украины?

Здесь вам не тогда, вполне мог бы сказать Резников, пополнив склад армейского фольклора. Ну, примерно так он и сказал. Что дескать, это год назад Киеву было сложно достать "серьезное оружие", а сейчас западные страны видят, что Украина - это "щит Европы на востоке" и сами все везут. Вот и Моравецкий привез аж целых четыре танка. Правда, неизвестно какой модификации. И целые ли они станет ясно, когда их испытают на украинском полигоне.

Буквально от себя оторвали танки. И еще десять должны поставить. Причем, не так, как кандидаты в НАТО из Финляндии. Хельсинки тоже обещали три танка поставить, а как до дела дошло, то оказалось, что у этих танков ни башни, ни пушки, а сами они всего лишь саперные машины для разминирования, даром, что созданы на базе "Леопардов". И что с ними теперь делать украинцам? В булочную за кефиром ездить?

А вот поляки буквально от себя отрывают. Самим полякам страшно, аж жуть. Настолько, что они выстроили на границе с Белоруссией забор протяженностью 186 километров за 400 миллионов долларов. Высота забора 5 метров, а поверху еще колючая проволока натянута. Наверное, чтобы белорусские и русские танки уперлись в забор, а самолеты и ракеты в этой колючей проволоке запутались.

Сейчас в Польше начали строить такое заграждение на границе с Калининградской областью России, но просто забора и проволоки им показалось мало.

- Мы приступили к превентивному усилению охраны на границе с Россией и Белоруссией. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Уже разворачиваются первые укрепления на границе с Калининградской областью, - сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и показал фотографии на которых дороги, ведущие к погранпереходам и КПП усеяны противотанковыми ежами из обычного металлического строительного "уголка" и железобетонными надолбами.

Надо сказать, что сами поляки по достоинству оценили "военные" приготовления своего министра обороны. Некоторые спрашивают, что будут делать войска, если русские танки пустят впереди танк с отвальным ножом. Другие просят признаться, что это фейк. Третьи спрашивают, сколько денег распилили на этой комедии. Четвертые спрашивают, из какого театра сперли эти декорации. В общем, как-то не верят обычные поляки в то, что "злой Путин нападет". Чему, стоит признаться, способствует и тот факт, что эти заграждения выставлены в одну сплошную линию и только на дорогах, причем, выровнены так, как полоски на солдатских одеялах в казарме вдоль всего ряда.

Но министр обороны с премьером и президентом Польши не сдаются. Они уже заявили, что передадут все танки, которые обещали и даже готовы обучать украинских летчиков на своих истребителях в надежде, что ситуация с поставками боевой авиации Киеву изменится. В общем, если Россия на войну с Польшей так и не придет, то, похоже, что поляки сами на нее явятся. В инициативном порядке.

P.S. Тем временем в Вашингтоне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге озвучил, что американские танки "Абрамс" Киеву на самом деле совсем и не нужны. Еще вчера говорили, что поставят, но не раньше, чем в следующем году, а сегодня…

- Джо Байден услышал мнение военных, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев на Украине, - объяснил Джейк. – А вот танки Leopard украинцам нужны на самом деле.

Кто бы сомневался, что Вашингтону гораздо предпочтительнее смотреть, как на Украине горят "Леопарды", а не "Абрамсы". Это же такая реклама американского ВПК "от противного". А "Леопарды" такие противные, что просто слов нет.

P.S. Сколько всякой живности сдохло из-за этой стены и колючей проволоки на границе, ни одна Грета Тунберг не подсчитает.