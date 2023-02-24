Грозит ли России вспышка холеры: Отвечает Геннадий Онищенко

Академик РАН, экс-главгоссанврач РФ Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, вот только что пришла информация – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о риске заражения холерой более миллиарда людей в мире. Новые вспышки за последнюю неделю зафиксировали в трех странах. И вот число государств, где нашли холеру, составило уже 22. Насколько мы защищены от этой болезни? Как от нее спастись?

- Если вспомнить, что совсем недавно ушедший ХХ век дал нам 7 пандемий холеры. Последняя в нашей стране заканчивалась в 1994-м…

- Так рядом - по времени - это было?

- …в Дагестане.

- Это может повториться?

Холера – это заболевание, которое передается элементарно. То есть, грязная вода, немытая посуда, несоблюдение гигиены.

- Но у нас в России ее больше не было?

- Прежде всего, она была в Сирии. Там ею, в разное время, заболевали, в общей сложности, десятки тысяч человек.

Вспышка завершилась 10 января, когда об этом объявила ВОЗ.

- Этого года?

- Да.

Но после этого к войне, которая там все ещё идет, добавилось катастрофическое землетрясение, которое вывело из нормальной жизни миллионы людей.

А холера – это то заболевание, которое сопровождает наводнения, землетрясения, войны, когда многие люди лишаются возможности иметь элементарное обустройство. Допустим, воду гарантированного качества, наличие санитарных устройств, утилизация человеческих выделений и так далее.

- Нас интересует, прежде всего, родное отечество. Вы сказали, что в 1994-м с холерой покончили. А сейчас она не может возникнуть?

- Может, конечно.

- И что нам нужно сделать?

- Ничего не надо делать.

- Сейчас? И - все же…

- Пик заболеваемости холерой – это июль, август, сентябрь. Она имеет сезонный характер. По понятным причинам.

- То есть?

- Потому что в это время люди едят много фруктов, овощей…

- Ждем до июля - августа, да?

- Нет! Нужно уже сейчас вот эти все алармистские, не совсем научно обоснованные заявления проанализировать, составить планы, определить масштабы возможной госпитализации - куда?

Кстати, в Москве, где-то в середине года, введут в строй суперсовременное отделение на базе 1-й инфекционной больницы, которая до недавнего времени была самой главной, но - имея при этом очень плохую материальную базу.

Ещё мы должны запланировать больничные отделения для так называемых носителей этой болезни - на случай, если будут проявления холеры.

Плюс - подготовить врачей первичного звена - то есть, терапевтов, инфекционистов.

И нужно сегодня подумать о том, какие антибиотики у нас есть и есть ли они, и создать запас этих лекарств, что мы всегда делали.

- А как, вообще, она лечится - не скажете?

- Сегодня холера лечится очень легко. От чего умирает человек от холеры? Он обезвоживается. Из него выливается вся жидкость и он умирает от обезвоживания организма. Кровь сгущается и человек просто, условно говоря, не жизнеспособным становится.

Так вот, регидрационные препараты – это солевые растворы, которым в Дагестане, допустим, внутривенно вводили этим людям и они выздоравливали очень быстро.

Поэтому нужно все подготовить, возобновить и тогда ничего не будет.

- А самые уязвимые - в смысле, заболевания холерой - у нас какие регионы?

- Это юг наш, если вы помните, в 1970 году у нас где была холера? В Астрахани была, в Одессе была холера. Одесса это тоже наш город, и он скоро будет нашим.

Так что, все это не страшно, но очень серьезно. Нужно готовиться.

- Спасибо огромное.