Грозит ли России вспышка холеры: Отвечает Геннадий Онищенко

Академик РАН, экс-главгоссанврач РФ Геннадий Онищенко
Фото: Иван МАКЕЕВ
…- Геннадий Григорьевич, вот только что пришла информация – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о риске заражения холерой более миллиарда людей в мире. Новые вспышки за последнюю неделю зафиксировали в трех странах. И вот число государств, где нашли холеру, составило уже 22. Насколько мы защищены от этой болезни? Как от нее спастись?
- Если вспомнить, что совсем недавно ушедший ХХ век дал нам 7 пандемий холеры. Последняя в нашей стране заканчивалась в 1994-м…
- Так рядом - по времени - это было?
- …в Дагестане.
- Это может повториться?
Холера – это заболевание, которое передается элементарно. То есть, грязная вода, немытая посуда, несоблюдение гигиены.
- Но у нас в России ее больше не было?
- Прежде всего, она была в Сирии. Там ею, в разное время, заболевали, в общей сложности, десятки тысяч человек.
Вспышка завершилась 10 января, когда об этом объявила ВОЗ.
- Этого года?
- Да.
Но после этого к войне, которая там все ещё идет, добавилось катастрофическое землетрясение, которое вывело из нормальной жизни миллионы людей.
А холера – это то заболевание, которое сопровождает наводнения, землетрясения, войны, когда многие люди лишаются возможности иметь элементарное обустройство. Допустим, воду гарантированного качества, наличие санитарных устройств, утилизация человеческих выделений и так далее.
- Нас интересует, прежде всего, родное отечество. Вы сказали, что в 1994-м с холерой покончили. А сейчас она не может возникнуть?
- Может, конечно.
- И что нам нужно сделать?
- Ничего не надо делать.
- Сейчас? И - все же…
- Пик заболеваемости холерой – это июль, август, сентябрь. Она имеет сезонный характер. По понятным причинам.
- То есть?
- Потому что в это время люди едят много фруктов, овощей…
- Ждем до июля - августа, да?
- Нет! Нужно уже сейчас вот эти все алармистские, не совсем научно обоснованные заявления проанализировать, составить планы, определить масштабы возможной госпитализации - куда?
Кстати, в Москве, где-то в середине года, введут в строй суперсовременное отделение на базе 1-й инфекционной больницы, которая до недавнего времени была самой главной, но - имея при этом очень плохую материальную базу.
Ещё мы должны запланировать больничные отделения для так называемых носителей этой болезни - на случай, если будут проявления холеры.
Плюс - подготовить врачей первичного звена - то есть, терапевтов, инфекционистов.
И нужно сегодня подумать о том, какие антибиотики у нас есть и есть ли они, и создать запас этих лекарств, что мы всегда делали.
- А как, вообще, она лечится - не скажете?
- Сегодня холера лечится очень легко. От чего умирает человек от холеры? Он обезвоживается. Из него выливается вся жидкость и он умирает от обезвоживания организма. Кровь сгущается и человек просто, условно говоря, не жизнеспособным становится.
Так вот, регидрационные препараты – это солевые растворы, которым в Дагестане, допустим, внутривенно вводили этим людям и они выздоравливали очень быстро.
Поэтому нужно все подготовить, возобновить и тогда ничего не будет.
- А самые уязвимые - в смысле, заболевания холерой - у нас какие регионы?
- Это юг наш, если вы помните, в 1970 году у нас где была холера? В Астрахани была, в Одессе была холера. Одесса это тоже наш город, и он скоро будет нашим.
Так что, все это не страшно, но очень серьезно. Нужно готовиться.
- Спасибо огромное.