Европейцы «подкачали»: Что не так с новыми санкциями США против России

Соединенные Штаты продолжают расширять против России новые санкции Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты продолжают расширять против России новые санкции, вводя ограничения против физических лиц и компаний. 24 февраля американский Минфин в очередной раз объявил о пополнении "черного списка", в этот же день новыми "запретами" похвасталась и Великобритания. О том, на самом деле чувствительно для нашей страны пополнение санкционных списков и зачем изначально задумывались западниками, сайт KP.RU узнал у экономиста Дениса Ракши.

Против кого введены новые санкции

На этот раз ограничения со стороны британского правительства коснулись банковского сектора России. В расширенный список попали четыре российских финансовых организации - банки "Уралсиб", "Зенит", "МТС Банк" и "Санкт-Петербург". Меры были введены за связи с правительством РФ.

В "черный список" также попали 92 физических и юридических лица. Под действие санкции Лондона попали руководители "Аэрофлота", председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, сын бывшего вице-премьера России Дмитрия Козака Алексей Козак, а также гендиректора Nord Stream 2 Маттиас Варниг.

Что же касается США, то они обновили список антироссийских санкций, включив в список 22 физических и 83 юридических лица. Санкции Вашингтон объявил еще 10 организациям, которые базируются в России, Китае и ряде других стран.

В Минфине Штатов честно признаются, что считают вводящийся пакет рестрикций "самым значительным до этого времени". Американская сторона считает, что все эти действия якобы позволят изолировать Россию от международной экономики.

Однако интересным остается то, как еще готовы извернуться американские чиновники и представители ведомств, стремясь напакостить России, которой удается благополучно выстраивать партнерские отношения с другими странами.

Минюст США неожиданно объявил об иске. Причем касается он российского предпринимателя Виктора Вексельберга. Причиной для придирок стало желание американской стороны конфисковать шесть объектов недвижимости бизнесмена, который, как заявляется, уже находится под санкциями. Общая сумма владений Вексельберга оценивается в 75 миллионов долларов. Не исключено, что таким образом Штаты захотят пустить деньги россиянина на поддержку Киева. Такая тактика действий им уже знакома, аналогичная ситуация была, когда Вашингтон одобрил отправку активов предпринимателя Константина Малофеева в качестве "щедрого дара" Украине.

Мнение эксперта: "Европейцы подкачали"

Экономист Денис Ракша объяснил в беседе с KP.RU, что по большей части новые санкции США носят "символический характер".

- Просто нужно было подтвердить неизменность антироссийского курса. Они идут в одном ряду с визитом Байдена в Киев и Восточную Европу в целом, с его выступлением, обращенным к украинцам и россиянам. Санкции подтверждают готовность американцев поддерживать Украину. Они должны были выйти одновременно с европейскими санкциями, и в целом стать санкциями стран Большой семерки (G7), продемонстрировав таким образом единство, солидарность и поддержку Запада, но европейцы "подкачали", - заявляет эксперт. - Никто, конечно, не рассчитывает, что после них что-то у нас развалится и Россия перестанет проводить специальную военную операцию - это такое постоянное напоминание всем о том, что они ничего не забыли и продолжают идти прежним курсом.