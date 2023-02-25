Последние новости о ситуации вокруг Украины на 25 февраля 2023 года: Россия стала мировым рекордсменом по санкциям, Борис Джонсон рвется на высший пост в НАТО

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на должность генсека НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МЫ – ЧЕМПИОНЫ И РЕКОРДСМЕНЫ. ПО САНКЦИЯМ

Россия установила абсолютный мировой рекорд по санкциям, введенным на планете против нашей страны. если до февраля 2022-го количество санкций, наложенных на Россию составляло 2 тысячи 754 ограничения, то после начала Специальной военной операции на Украине их количество увеличилось еще на 11 327, и сейчас составляет … (барабанный бой) 14 081 санкцию. А завтра США планируют объявить еще один новый санкционный пакет.

Вместе с тем, министр финансов США Джанет Йеллен в индийском Бангалоре накануне первой встречи высокопоставленных финансовых чиновников G20 призналась, что российская экономика неприятно удивила ее: после введения многочисленных антироссийских санкций она находится в лучшем состоянии.

Хотя, по ее словам, санкции до сих пор оказывают некоторое негативное влияние на Россию, дела в российской экономике идут лучше, чем можно было первоначально ожидать, признала Йеллен.

УКРАИНА ДЕНОНСИРОВАЛА ДОГОВОРЫ С РОССИЕЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В АЗОВСКОМ МОРЕ

Верховная рада Украины денонсировала договор с РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За прекращение действия договора, как сообщил депутат ВРУ Железняк, проголосовали 303 депутата. Напомним, договор предусматривал свободу судоходства судов под флагами Украины и России, российско-украинское сотрудничество, в том числе совместную деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовство, защиту морской среды.

И как мы теперь на Азове без украинцев будем? А если они нам там все запретят?

ПОЛЬША ПРОТИВ 10-ГО ПАКЕТА АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

Польша намерена заблокировать принятие 10-го пакета антироссийских санкций. Не удивляйтесь, а сначала узнайте причину. По мнению руководства Польши, предлагаемые к принятию санкции слишком слабы, чтобы повлиять на Россию.

Ранее посол Польши при ЕС сообщил, что Варшава разочарована десятым пакетом антироссийских санкций, уточнив, что в первую очередь республика недовольна отсутствием ограничительных мер в отношении "Росатома". Окончательно решение должен принять премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Как сообщила одна из польских радиостанций, "позиция Варшавы вызвала обеспокоенность, а также раздражение в Европейском союзе".

АНГЛИЧАНЕ, ЖРИТЕ РЕПУ!

Министр окружающей среды Великобритании Тереза Коффи (кстати, ближайшая подруга экс-премьерши Лиз Трасс, прославившейся своими "познаниями" в географии, попала в настоящий скандал. Отвечая на вопрос, почему некоторые британские супермаркеты ограничили продажи огурцов и помидоров из-за дефицита, она заявила, что альтернативой дефицитным овощам может стать репа.

- Важно убедиться, что мы ценим особенности, которые есть у нас в стране. Многие люди сейчас ели бы репу, вместо того чтобы думать о салате, помидорах и тому подобном, - заявила она в парламенте и добавила, что понимает несбыточность своих пожеланий. - Я понимаю, что потребители хотят иметь круглогодичный выбор, и это то, что хотят наши супермаркеты, производители продуктов питания и производители по всему миру, мир пытается удовлетворить спрос

Ранее очень бодипозитивная, как сейчас говорят, Тереза Коффи уже попадала в похожий скандал, когда предложила людям, которые борются за еду, работать больше времени или улучшить свои профессиональные навыки. напомню, подобная фраза про то, что если нет хлеба, надо есть пирожные, уже устроила революцию в одной европейской стране. Кстати, автор выражения лишилась в итоге головы.

МОЛДАВАНЕ ЗА НЕЙТРАЛИТЕТ

После заявлений МИД и Минобороны РФ о готовящихся провокациях со стороны Украины в Приднестровье Молдавия попала в фокус общественного внимания всего мира. При этом, как оказалось совсем недавно компания Intellect Group провела опрос граждан Молдавии, пытаясь выяснить их политические предпочтения. Картина оказалась весьма интересной. За "укрепление военного нейтралитета, развитие армии и невмешательство в конфликты" высказались 43,3% респондентов. 16,3% опрошенных выступили за сотрудничество с ОДКБ во главе с Россией. Курс на Евроинтеграцию попросили проложить 12,1% молдаван. За вхождение в НАТО выступили лишь 8,7% участников опроса, а желающих объединиться с Румынией и того меньше - 7,7%. Но абсолютный антирекорд и тут поставила Украина: создать с ней для обеспечения безопасности военный альянс посчитали возможным лишь 0,7% респондентов.

Нет, всякое бывает, конечно, но меньше статистической погрешности – это надо умудриться так суметь.

ВОТ И КИТАЙЦЫ ДОШЛИ ДО АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЙ

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на мероприятии Washington Post Live сообщила, что администрация Байдена на днях наложит свои ограничения на китайские компании, которые уклоняются от антироссийских санкций.

- Россияне стали импортировать на 1000% больше ноутбуков, айфонов, посудомоечных машин из третьих стран... потому, что они могут разобрать это оборудование, чтобы получить передовые чипы, в которых мы им отказали, чтобы сделать больше ракет и т. д., — возмутилась Нуланд. Интересно, а куда в таком случае мы деваем становящиеся хламом ноутбуки, стиралки и посудомоечные машины?

Занималась бы Вика по-прежнему печеньками, пирожками и бубликами. Там она была куда как профессиональнее.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Страны "Большой семерки" решили, что до конца войны не будут тратить замороженные российские активы. Конечно, в том случае, если их найдут.

- В Херсоне третий день отсутствует отопление, поскольку на местной ТЭЦ прорыв, и из сети льется вода.

- Российская телеведущая Ольга Скабеева, российская компания Акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" и более чем 1200 российских военнослужащих стали объектами новых санкций Администраци президента Джозефа Байдена.

- В Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере 2 млрд. долларов. На устранение последствий экологической катастрофы в штате Огайо денег по-прежнему нет.

- Комитет по надзору палаты представителей США запросил у Минобороны, Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID), чьи генеральные инспекторы (ревизоры) недавно вернулись с Украины, отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, выделенных на оказание помощи Киеву.

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя "мирный план" урегулирования российско-украинского конфликта, представленный Пекином, заявил, что к Китаю "нет большого доверия". На ходу рвет подметки экс-послу Украины в Германии Андрею Мельнику.

- Как сообщила газета The New York Times, Великобритания сформировала секретную рабочую группу по закупкам вооружений для Украины в различных странах мира.

- "Большая семерка" решила выделить 39 млрд долларов на финансово-экономическую поддержку Украины в 2023 году. Условия льготного кредита будут сообщены позже. Еще 10 миллиардов долларов Киев попросил у МВФ.

- Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на должность генсека НАТО. Но тут ему еще придется побороться с коллегой по бывшей должности Лиз Трасс. Господь, жги!

- Верховная рада проголосовала в первом чтении законопроект, который вносит изменения в КЗОТ и позволяет увольнять сотрудников за "недостаточную любовь к Украине".