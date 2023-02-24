Герой спецоперации «Z» сержант Гаджиагаев разбил колонну вражеских пикапов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В том и особенность исключительных натур, что они видят вредное и опасное там, где другие не видят ничего особенного, или видят даже хорошее», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял свои знаменитые слова: «Всякий воин должен понимать свой маневр!».

ОТРАЗИЛ АТАКУ РЕАКТИВНОЙ АРТИЛЛЕРИЕЙ

Майор Игорь РАГЕЛЬ

Сержант Арсен ГАДЖИАГАЕВ Фото: Минобороны РФ

«Находясь в боевом охранении на огневой позиции, начальник штаба реактивного артиллерийского дивизиона майор Игорь Рагель выполнял задачу по обороне населенного пункта, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов. Вооруженные боевики в ночное время силами до роты предприняли попытку восстановить контроль над населенным пунктом и перешли в наступление. Оценив ситуацию, Игорь, грамотно распределив цели между подчиненным расчетами и атаковал противника. В ходе боя гаубичная батарея под командованием майора Рагеля, сковав наступательные действия боевиков, уничтожила 8 единиц вражеской техники, а также большое количество националистов. Лишенные поддержки бронетехники националисты, понеся существенные потери, отступили. Смелые и решительные действия майора Игоря Рагеля позволили отразить атаку боевиков на населенный пункт».

РАЗБИЛ КОЛОННУ ВРАЖЕСКИХ ПИКАПОВ

Сержант Арсен ГАДЖИАГАЕВ

Майор Игорь РАГЕЛЬ Фото: Минобороны РФ

«Перед батальонной тактической группой российских Вооруженных Сил, в составе которой действовал сержант Арсен Гаджиагаев, стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Гаджиагаев руководил работой боевой машины реактивного артиллерийского взвода по огневому поражению националистов, находящихся на укрепленных позициях на подступах к поселку. Обеспечивая огневую поддержку наступающим российским подразделениям, расчет орудия под командованием Гаджиагаева вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.

В ходе боя расчету сержанта Гаджигаева поступила команда уничтожить группу боевиков, выдвинувшуюся на пикапах во фланг наших подразделений. Расчетом Арсена Гаджигаева был нанесен прицельный удар по движущейся колонне, в результате чего все пикапы с боевиками были уничтожены. Наносимые удары по объектам противника значительно ослабили боевые порядки националистов и уничтожили их укреппозиции, что привело к стремительному продвижению основных сил БТГр и освобождению населенного пункта».