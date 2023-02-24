На фестивале «ARTEL.DOC: ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» покажут документальные фильмы о героях специальной военной операции

В Москве открылся первый международный фестиваль документального кино «ARTEL.DOC: ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» Фото: Иван МАКЕЕВ

На первый международный фестиваль документального кино «ARTEL.DOC: ВРЕМЯ ГЕРОЕВ», что презентовал телеканал RT в зале Цифрового Делового пространства (Покровка, 47) зарегистрировалось намного больше зрителей, чем можно разместить на сидячих местах в кинозале. Но было решено никому не отказывать…

И тем, кто задержался на фуршете и зашел в кинозал за несколько минут до начала, места пришлось занимать уже на ступеньках, между рядами. Но все эти «жизненные трудности» показались такой мелочью после первых кадров на экране...

Фото: Иван МАКЕЕВ

С экрана буквально пахнуло порохом, оглушило ревом боевой техники, обожгло разрывами снарядов. Вот мирные жители городов занимают место, чтобы разогреть консервы у буржуйки, рассказывают о том, как повезло уцелеть под обстрелом украинских националистов. Для них это еще один день жизни. И они лучше всех знают ей цену, так как только что похоронили соседей во дворе дома.

Реалистичные кадры с экрана пробирают до мурашек: на одних бойцы в ледяных окопах под огнем врага ведут жестокий бой, на других в редкие минуты отдыха, как взрослые мужчины, как мальчишки целуют в нос бездомного щенка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Документальное кино показывали советские и американские юристы во время нюрнбергских процессов. И они стали весомыми уликами, позволившими доказать виновность подозреваемых. В нынешнем мире постправды, фейков и манипуляций на документалистов ложится огромная ответственность, - отметила на открытии фестиваля в своем обращении к зрителю официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фестиваль открылся премьерой канала RT. Режиссеры Олег Некишев и Михаил Буров показали картину «Пацаны батальона «Восток». Зрители увидели несколько днеи из жизни бои цов, которые 8 лет отстаивают независимость Донбасса. Фильм снимался на передовои , в 300 метрах от позиции противника. Съемочная группа работала вместе с героями под минометными ударами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из зала не все вышли сразу. Одно дело видеть эти кадры в социальных сетях, и совершенно другое дело, когда смотришь все это на большом экране. Нервы выдерживают не у всех. Бледные, со слезами на глазах. Другие просто просили воды, чтобы запить таблетку.

У входа в Цифровое Деловое пространство с 24 по 26 февраля будет дежурить скорая. И это не случайно: в короткую программу первого международного фестиваля документального кино «aRTel.doc: Время героев» вои дут сразу 25 фильмов о героях специальнои военнои операции.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Одни посвящены женщинам в форме, добровольцам, отдельным регулярным подразделениям нашей армии, медикам, волонтерам, журналистам и мирным жителям. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте https://arteldocfest.com/. А чтобы попасть на премьеру, надо зарегистрироваться тут aRTel.doc.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В фестивале приняли участие режиссеры медиагрупы «Комсомольская правда» Александра Лябина и Дарья Ивашкина. Они покажут зрителю спецоперацию России на Украине глазами журналистов «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина и Александра Коца.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Это те люди, которые готовы жить под обстрелами и рисковать своими жизнями ради исполнения профессионального долга. Александр и Дмитрий провели большую часть 2022 года вдали от дома и своих семей. Они были на передовой и видели своими глазами, как проходит специальная военная операция. Они наблюдали за штурмом «Азовстали» и освобождением Мариуполя. Они общались с жителями Донбасса, российскими военными, украинскими пленными. Они освещали референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях», - говорится в анонсе.

В дни проведения фестиваля свои документальные короткометражки о Донбассе представят также Первыи канал, ВГТРК и СПАС.