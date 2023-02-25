В России предложили вернуть летнее и зимнее время: как это отразится на экономике страны

За последние пару десятилетий россияне успели пожить и с переводом стрелок часов два раза в год, и по постоянному летнему времени, и по постоянному зимнему Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вы уже забыли, как дважды в год переводили стрелки часов — на летнее и на зимнее время? А зря. В Госдуме появился законопроект, которым предлагается все вернуть назад. Мотивировка обычная: «граждане недовольны» - во многих регионах летом светает с полуночи. Плюс перевод стрелок в летнее время на пораньше, по утверждению автора инициативы, зампреда комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, даст экономию электроэнергии до 2,5 млрд киловатт-часов в год.

За последние пару десятилетий россияне успели пожить и с переводом стрелок часов два раза в год, и по постоянному летнему времени, и по постоянному зимнему. Это практически все возможные «игры со временем», которые пока придумало человечество. Так и как же лучше?

ИГРЫ СО ВРЕМЕНЕМ

Если кто забыл, сейчас мы живем по постоянному зимнему времени. От перевода стрелок туда-сюда у нас отказались в 2011 году. Тогда, во времена президентства Дмитрия Медведева, решено было перейти на постоянное летнее время. Новшество вызвало много недовольства — в ряде регионов зимой светало аж после полудня. Поэтому в 2014 году, уже когда президентом опять стал Владимир Путин, все снова поменяли — перешли на постоянное зимнее время. Но к переводу стрелок часов не вернулись.

Отказу от сезонного перевода стрелок предшествовала бурная дискуссия с аргументами, как это все плохо… для людей и экономики. Классическим аргументом, который гулял из речи в речь, был урон для сельского хозяйства. Несчастные коровы отказывались доиться в неурочное время, после того, как часы переводили на час вперед или назад, и слишком долго переходили на новый график. С людьми тоже были проблемы — особенно весной, когда вдруг надо было начинать вставать на час раньше. Бр-р-р!

Стало ли легче жить людям и коровам в то десятилетие, когда мы живем без этих ужасов? Или, может, и правда в свете кризиса (свят, свят) перевод часов позволит нам экономить больше энергии?

ЭКОНОМИЯ - ДОЛЯ ПРОЦЕНТА

Как ни странно, с исследованиями, обобщающими полученный с 2011 года опыт, у нас довольно глухо. Как объясняют эксперты, чтобы сделать какие-то научно обоснованные выводы, надо проводить длительные исследования в разных регионах, часовых поясах и широтах - с серьезным финансированием. А с этим как-то не сложилось.

Но и с доказательствами полезности для экономики перевода часов на сезонное время — тоже не очень.

- Еще в 2008 году тогда существовавшее РАО ЕЭС привело данные, что перевод часов дает ежегодную экономию около 4,4 млрд кВт-ч электроэнергии. Цифра вроде бы очень большая. Но относительно общего количества электропотребления это было примерно 0,5% - мизер для нашей экономики, - рассказывает аналитик TeleTrade Владимир Ковалев. - То же следует и из отчета по двадцатилетним исследованиям о годовой экономии электричества за счет летнего времени, который в 2017 году опубликовал Европарламент. Экономия, например, в Италии составила 0,2% от общего потребления, во Франции — 0,1%. Меньше за счет летнего времени тратится на освещение, больше на другое — скажем, на кондиционирование на рабочих местах.

Как объясняют аналитики, пользу для экономики перевод стрелок приносил во времена, когда эта идея появилась — а она обсуждается с 18 века. Но чем технологичнее становится производство и быт, тем меньше от этого толку. Большинство производств сейчас автоматизированы, у многих круглосуточный режим, никак не привязанный к световому дню. Да и энергосберегающие технологии развиваются.

Возьмем для примера цифры, известные для России. В 1970 еще советские исследования утверждали, что благодаря переводу стрелок страна экономит 1% электроэнергии. К 2008 году экономия ужалась до 0,5%. Сейчас же, если верить цифре возможной экономии в 2,5 млрд киловатт-часов в год, которой оперирует депутат Михаил Матвеев, получится… 0,2% (общее потребление электроэнергии в России в 2022 году — 1105 млрд кВт-ч, в 2021 было меньше).

ЧТО ВРЕДНЕЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Но что с другими факторами? Счастье — оно же не только в экономии электроэнергии.

- Традиционно за переход на летнее время выступали представители розничной торговли, спортивной и туристической отрасли. Категорически против было сельское хозяйство и индустрия развлечений, - подытоживает многолетние наблюдения член генерального совета "Деловой России", гендиректор юридической компании "Гебель и партнеры" Сергей Гебель.

Тут у всех свои интересы. Для спорта и туризма, понятно, лучше летом более длинный световой день. А индустрия развлечений выступает за темные вечера — чтоб потенциальные клиенты не на улице сами по себе неорганизованно гуляли, а шли в ночной клуб или театр. Выгодного для всех одновременно решения нет.

А что с человеческим фактором? Тут тоже не все однозначно.

- Для человека перевод стрелок, конечно, вреден. Он сопоставим с так называемым джетлагом при перелетах между часовыми поясами. И ежегодный перевод стрелок дает существенную стрессовую нагрузку на организм, - поясняет KP.RU доктор экономических наук, директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов. - И в то же время перевод стрелок давал больше солнечного света людям за счет того, что их активный день проходил в большей степени, чем без перевода, при дневном свете. А это лучше для сна и снижает уровень депрессии. Но в любом случае перевод стрелок для здоровья людей - хуже, чем его отсутствие. Да и для экономики: каждый год в момент перевода стрелок шли срывы рабочих графиков, снижение работоспособности и опоздания.

Так что же в итоге?

- Возврат к переводу стрелок в нынешних технологических условиях большого смысла не имеет. Влияние его в наше время на экономику столь невелико, что им можно пренебречь, - подытоживает Александр Неверов. - А для здоровья людей все же лучше, чтобы их лишний раз не дергали.

Иными словами, как утверждают специалисты, плюсы и минусы найдутся всегда. А самое близкое к «правильному» время то, по которому мы сейчас живем. Так что хватит уже дергаться на этот счет, лучше спасать экономику другими, более современными методами.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему у нас полдень «не на месте»?

И все же в доводах депутата Михаила Матвеева правда есть. Самое физиологически правильное время для человека, как объясняют специалисты, - это когда 12 часов дня приходится на астрономический полдень. То есть когда солнце в зените. А 24 часа — соответственно, на середину ночи. Да, в наших широтах летом день больше, а зимой совсем маленький, но в самой высокой точке солнце все равно должно находиться в 12, а не в 11.30 и не в 14:00.

У нас же в большинстве регионов с этим полный разнобой. В Москве, например, разница между реальным полднем и «официальным» в полчаса. И из-за этого и возникает ощущение, что день где-то «не на месте». Но понятно, что и переводом стрелок на час назад или вперед эту проблему не решить — полдень все равно окажется «не там».

В чем же тогда фишка? А в делении на часовые пояса, с которым тоже не все «физиологично». Этот вопрос у нас в России очень бурно обсуждался в 2011 году. Если помните, Дмитрий Медведев предложил и сократить в стране число часовых поясов — для удобства управления. А то когда в Москве полдень, на Камчатке уже спят — неудобно.

Тогда ученые во весь голос и возмутились — так делать нельзя. И привели свои аргументы. Более-менее «по солнцу», с правильным полднем, жить можно, если разбивка на часовые пояса идет через каждые 15 градусов долготы (на широте Москвы и Казани 15° - это чуть больше тысячи километров). Если эти пояса шире, у части населения солнце в полдень будет сильно «не там» и биологические ритмы человека нарушаются. Протяженность России с запада на восток — 171 градус. Значит, часовых поясов должно быть никак не меньше 11.

«Медведевское» деление на 9 поясов в 2014 году отменили вместе с постоянным летним временем — вернули 11 часовых поясов. Откуда же тогда неразбериха? А оттуда, что границы часовых поясов у нас идут не строго по меридианам, а в соответствии с административным делением на регионы. Ведь если в разных углах одной области или республики разное время, согласитесь, это тоже неудобно. И тут тоже есть свои казусы. Например, между Казанью и Ижевском всего 4 градуса долготы. И час разницы во времени.

Как сделать, чтобы все было правильно и всем удобно? Ответа на этот вопрос пока нет.

А КАК У НИХ?

Сложности перевода

- В 2019 году Европарламент принял решение отказаться от перевода стрелок часов на летнее и зимнее время. Новшество должно было заработать с 2021 года. Европейские страны до этого должны были сами выбрать, кто по какому постоянному времени хочет жить — зимнему или летнему. В итоге началась пандемия, и европейские чиновники решили лишней сумятицы не вносить и пока оставить все, как есть.

- В США переход на летнее время по-прежнему практикуется. Но не на всей территории. Некоторые штаты и, в частности, Гавайские острова стрелки часов не переводят (чем ближе к экватору, тем меньше смысла в летнем времени).

- Интересный опыт у Китая. Там отказались не только от перевода часов на летнее время, но и от часовых поясов (хотя до 1952 года их было 5). Но, как объясняют эксперты, официальное единое время жестко действует для транспорта (это удобно) и промышленных предприятий. В остальном западные районы страны живут по своему неофициальному местному времени. Под него скорректирован и график работы местных учреждений и магазинов.