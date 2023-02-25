Почему Украина расширила заминированную полосу на российской границе и о чем мечтает Киев. Несколько выводов

ВСУ усиливает присутствие на белорусской границе Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий притащил чуть ли не на своем горбу четыре немецких танка "Леопард". И ведущие руководители Незалежной, которые присутствовали при передаче танков, радовались от счастья. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принимал различные позы на фоне танка, чтобы личным примером, как говорится, вдохновить украинцев на подвиги.

А министр обороны Незалежной Алексей Резников даже залез в танк, а потом, вылезая из башни, как бы в шутку спросил: "А где тут дорога до Москвы?" Надо же, как смешно бывшему адвокату. До Москвы дорогу Сусанин тебе покажет. Есть у нас исторически такие проводники и экскурсоводы специально для вот таких шутников.

А еще все тот же Резников в ходе интервью украинскому блогеру признался, что "почувствовал, что не просто могу убивать, а еще и хочу убивать". Интересно, это было до экскурсии по танку или после. Грозный такой вояка, прямо экспрессом готов отправиться на спецоперацию, только дела не пускают, а потом и покушать надо, на обед позовут. Так что как-то до сражений не доходит.

Впрочем, о чем это я? Как я считаю, команда Зеленского себя любит настолько, что своими тушками рисковать не хочет даже теоретически. А вдруг их убьют, как выразился один из соратников Зеленского по "Кварталу 95". Зато тех, кто придерживается иных взглядов, готовы уничтожать безжалостно и всех подряд.

- Логика войны такова, что возможность освободить Крым абсолютна! И как можно быстрее. Даже гораздо быстрее, чем Донецк и Луганск, - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и разоткровенничался. - Хотя мне кажется, что мы должны максимально жестко освободить Донецк и Луганск. Это было бы символично. Надо освободить эту территорию, и мы будем постоянно говорить: "Донбасс хочет задать вопрос России". Ну чтобы они мандражировали постоянно. Это очень важно.

Заметили? Не людей, а территории. Люди там для них чужие, они это прекрасно понимают, и потому мечтают даже убить как можно больше "неправильных" украинцев, чтобы "освободить" от них территории, на которых они прожили всю свою жизнь, еще и не в одном поколении. И, кончено, чтобы оставшиеся в живых и русские постоянно "мандражировали".

- А по Крыму оперативно-тактически это будет сделано достаточно быстро при выполнении определенных условий, - поделился своими мечтами Подоляк далее. - Это как будут запланированы операции наши, это объемы оружия и это возможность достать на полуострове Крым везде ракетами ATACMS.

Несбыточность сих мрий (мечта по-украински) Миша не может не осознавать, но разумные мысли гонит из своей головы, продолжая заклинать украинцев и убеждать их в силе и мощи ВСУ, неизбежности скорой перемоги над "русней" и международном авторитете страны-попрошайки.

Как с этим сочетается решение расширить заминированную полосу на украинско-российской и украинской-белорусской границе до 2 километров, в Киеве точно не смогут объяснить. Впрочем, у слабых и подлых осознание своей несостоятельности или очередной неудачи всегда вызывает желание отомстить. Как всегда, более слабому, чем он.

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