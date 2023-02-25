Зачем США скрывают причастность к взрывам "Северного потока": вскрытые факты не понравятся Европе

В Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются ее опровергать Фото: REUTERS

Подрывы двух газопроводов «Северный поток» аукнутся Европе уже следующей зимой, предрекает журналист Сеймур Херш, выпустивший разоблачающее расследование сентябрьского теракта в Балтийском море. В интервью телеканалу. RT он рассказал, что Соединенные Штаты, которые стоят за взрывом на газопроводе, продолжают игнорировать любые вопросы и предложения о расследовании.

- В Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются ее опровергать. Они могли взорвать газопровод в любой момент, - подчеркнул лауреат Пулицеровской премии, а также заметив, что Вашингтон сразу перевел стрелки в вопросе расследования на Швецию и Данию. - Советник по нацбезопасности Джейк Салливан, во многом причастный к организации изначальной операции, заявил: «С этим разбираются наши союзники», имея в виду неамериканское расследование. В сентябре и октябре Швеция и Дания провели свои расследования и пришли к ошеломляющему выводу: под водой действительно что-то произошло и это «что-то» было взрывом.

Западом даже предпринимались попытки сделать виноватой в подрыве газопроводов Россию. Но специалистам из этой сферы очевидно, что Москва в первую очередь не заинтересована в подобной диверсии.

- Люди в трубопроводном бизнесе, консультанты компаний, работающих с трубопроводами твёрдо убеждены, что Россия ничего подобного не делала — с её стороны такой шаг был бы сущим безумием, - заметил журналист.

Журналист Херш заявил, что США не планируют опровергать свою вину в подрыве "Северного потока" Фото: REUTERS

По словам Херша, США начали готовиться к проведению этой спецоперации заранее - еще в конце 2021 года. Были изучены и найдены наиболее оптимальные для подрыва участки на 1200-километровой протяженности. И все бы оставалось в тайне, если бы в конце января президент США Джо Байден не вынес тему «остановки» «Северных потоков» в публичное пространство. На брифинге он заявил, что Штаты знают, как могут остановить газопровод.

- Президент Байден лжет, замалчивает правду о том, что произошло по его распоряжению... На мой взгляд, в конце сентября прошлого года было ясно: вероятность, что Украина одержит победу, даст отпор России, будет очень мала, что бы мы там ни думали, - утверждает американский журналист. - И вот Байден говорит Западной Европе и Германии: «Мы весьма обеспокоены тем, что вы можете решить не поддерживать нас до конца, потому что покупаете газ у России». В ответ Германия сказала, что Россия контролирует трубопровод. Байден опасался, что ФРГ отменит санкции и вновь будет закупать газ у России. И тогда он, по сути, сказал Западной Европе: «Мы вам позволим мерзнуть».

Целью американского президента было помешать Германии и Западной Европе открыть один из газопроводов в случае наступления холодов. Да, немецкие власти наложили санкции, остановив один трубопровод, но были вправе открыть новый, чего Байден категорически не хотел.

- К этому и сводилась суть операции: сделать так, чтобы Европа, в частности Западная, продолжила поддерживать НАТО и поставлять оружие, подпитывая опосредованную войну против России, которую ведут прямо сейчас, - полагает журналист.

Тема подрыва «Северных потоков» не так беспокоит Вашингтон, как Европу, уверен Сеймур Херш, поскольку «по-настоящему тревожит будущая зима».

- Я уверен, что население Европы относится к этой проблеме внимательнее, чем американцы. В Германии видят основания для волнений: там много чего происходит, идут дискуссии в бундестаге, всё это активно обсуждается.