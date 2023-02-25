Минобороны России сбило три боевых самолета ВСУ

Озвучены очередные суточные потери ВСУ Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге очередные суточные потери ВСУ в зоне СВО: на Купянском направлении уничтожено до 60 военнослужащих, на Красно-Лиманском около 180, на Донецком свыше 120, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 90 пособников киевского режима.

Генерал-лейтенант отметил, что в этих ожесточенных боях выжившие украинские наемники также потеряли: склады артиллерийских боеприпасов в Авдеевке, Угледаре и Малиновке, артиллерийскую систему М777 (США), десятки танков, бронемашин, самоходок и пушек.

«В районе населенного пункта Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций», - подчеркнул Конашенков.

В тоже время нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах.

А еще наши асы сбили в небе над Донецкой Народной Республикой Су-24 и МиГ-29 ВВС Украины, а подразделения противовоздушной обороны поймало в прицел Су-25 пролетавший над Херсонской областью, 8 украинских беспилотников, два реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и три баллистические ракеты «Точка-У».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

390 - самолетов

210 - вертолетов

3236 - беспилотных летательных аппаратов

405 - зенитных ракетных комплексов

8027 - танков и других боевых бронированных машин

1045 - боевых машин реактивных систем залпового огня

4215 - орудий полевой артиллерии и минометов

8538 - единиц специальной военной автомобильной техники