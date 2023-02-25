Россияне рискуют потерять деньги на картах UnionPay: в чем проблема и какие есть альтернативы

Фишка в том, что большая часть банков из нового санкционного списка, включая небольшие региональные, выпускали для россиян карты китайской платежной системы UnionPay Фото: Shutterstock

Под новые санкции США, объявленные 24 февраля, попали очередные 11 российских банков. Из них только МКБ входит в топ-10 крупнейших по размеру активов наших банков. В санкционном списке оказался аж банк «Приморье» со 102-м местом по размеру активов по итогам 2021 года (в 2022 банковская статистика не раскрывалась) и Ланта-банк со 110-м.

Против четырех более-менее крупных банков (вторая-третья десятка) из «американского» списка - «Уралсиб», «Зенит», «МТС Банк» и «Санкт-Петербург» - в тот же день были объявлены и британские санкции.

Большого влияния в целом на российскую экономику, как уже успели объяснить эксперты, эти санкции вряд ли окажут. Более 80% российского банковского сектора и так под санкциями. И как-то живем.

Но некоторым россиянам досадить они вполне могут. Как и в предыдущих случаях, в основном тем, кто хочет расплачиваться картой и снимать деньги в банкоматах за рубежом.

Фишка в том, что большая часть банков из нового санкционного списка, включая небольшие региональные, выпускали для россиян карты китайской платежной системы UnionPay. И теперь друг за другом рассылают клиентам предупреждения: судьба карт в связи с санкциями неизвестна, поэтому, если находитесь за рубежом, для подстраховки снимите нужную сумму наличных.

Такие сообщения уже разослали «Уралсиб», МТС-банк, «Зенит», «Санкт-Петербург», «Приморье».

Официально китайская платежная система — а напомним, что интерес к ней у нас резко возник после того, как за рубежом перестали принимать выданные в России карты Visa, MasterCard, AmericanExpress, JCB — ни о каком присоединении к антироссийским санкциям не объявляла. Но по факту с начала осени ограничила работу с российскими банками, которые уже находились под санкциями. Они больше не могут выпускать новые карты UnionPay. Кроме того, эти карты, выпущенные иностранными банками, перестали работать внутри России в терминалах «подсанкционных» банков.

Информация по поводу работы за рубежом уже выпущенных нашими банками, попавшими под чьи-либо санкции, карт UnionPay, весьма противоречива. Иногда, как рассказывают туристы, даже внутри одной и той же страны где-то их принимают, а где-то нет.

Какие есть альтернативы? Понятнее список стран, где можно расплачиваться картами российской платежной системы «Мир». Он, правда, невелик: Армения, Абхазия, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Южная Осетия. При этом представители банков поясняют, что и этот список постоянно меняется, поэтому лучше уточнять информацию непосредственно перед поездкой.

ВАЖНО

Банки, попавшие под новые санкции США: МКБ, МТС-банк, «Уралсиб», Ланта-Банк, Металлинвестбанк, «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», СДМ-Банк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), «Зенит».

Банки, попавшие под новые британские санкции: "Уралсиб", "Зенит", "МТС Банк", "Санкт-Петербург".