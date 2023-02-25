Сбежавший из России Дмитрий Назаров приютился у друзей и зарабатывает на нескладушках

Актер Дмитрий Назаров Фото: Иван ВИСЛОВ

65-летний актер Дмитрий Назаров вместе с женой-артисткой 55-летней Ольгой Васильевой-Назаровой уехали в Израиль. Где поселились у друзей.

В России зрители отказались посещать антрепризные спектакли с участием Назаровых: как и организаторы гастролей, и арендодатели площадок – все были возмущены антипатриотичной позицией Назарова и его жены. Потом парочку уволили из государственного театра МХТ им. А.П. Чехова. Затем Назарова сняли с уже утвержденных ролей в кино. После чего артисты сбежали из России в Израиль.

На одной из кинопремьер недели экс-коллеги рассказали kp.ru: «Поселились Назаровы пока в квартире знакомых – так что деньги за аренду израильского жилья не платят. Концерты им организовали менеджеры, которые делают обычно гастроли русским. Залы, к примеру, те же самые, что были у Лены Воробей на гастролях три месяца назад, но она «брала» и Тель-Авив. Назарова в Тель-Авиве не будет – он большой зал не соберет».

Дмитрий Назаров с женой собираются читать и петь свои пошлые русофобские нескладушки. По словам знакомых парочки, на март намечено семь выступлений в шести городах. Средняя цена билета: 4 - 5 тысяч рублей, по местным меркам – недорого. Так как залы маленькие – продано 60% билетов. Выручка с продажи билетов (средняя) – 1 миллион 600 тысяч рублей. С учетом выплат за аренду зала, процентов организатору – артисты получат на двоих около 700 тысяч рублей.

При этом актер продолжает получать пенсию почти 60 тысяч рублей ежемесячно, с учетом столичной надбавки 30 тысяч за звание народный артист. У семьи есть сбережения, так как Назаров был звездой сериала «Кухня» (2012 – 2020 года), благодаря которому получил рекламные контракты. Снимался Назаров и в других проектах, сериалах. Съемочный день артиста был 200 тысяч рублей. За спектакль Назаров получал по 150 – 160 тысяч рублей за выход. За антрепризные постановки и концерты гонорар был по 200 – 300 тысяч рублей. На родине у артиста остался загородный дом и квартира, которые пока не сдают.