Рабочая группа по вопросам СВО проработает порядок медицинского переосвидетельствования добровольцев с несерьезными отклонениями по здоровью

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Такие примеры есть на Сахалине и в других регионах, сообщил руководитель рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с представителями комитета семей воинов Отечества в штабе общественной поддержки партии в Южно-Сахалинске.

«Через региональных координаторов нашей группы соберём фактуру и проговорим с Минобороны», – сообщил политик.

Также будет проработан вопрос организации телемостов из Сахалина с военнослужащими из зоны СВО.

«Такого опыта здесь ещё не было. А мы по линии нашей рабочей группы уже организуем в регионах такую видеосвязь, чтобы родственники могли общаться с мобилизованными», – сказал руководитель группы.

Андрей Турчак отметил опыт региона по обеспечению мобилизованных и поддержке их семей.

«Общественники, жёны и матери, власти, военкомат работают как единый механизм, говорят на одном языке и чётко понимают, что и как надо делать. При поддержке «Единой России» регион периодически отправляет супруг и матерей сахалинских мобилизованных ребят в Шахтёрск. Там они встречаются со своими близкими, участвующими в СВО. Из первых уст узнают, как устроен быт, всего ли хватает, своими глазами это видят. Это позволяет не только получать объективную информацию, но и ту самую обратную связь, благодаря которой потом предоставляется необходимая помощь», – заключил Андрей Турчак.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО 16 февраля направила первый доклад Президенту.

Группу возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Она создана по распоряжению Президента. В её состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.