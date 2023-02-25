«Реализация мер принесет выгоду России»: реакция западных СМИ на мирный план Китая

Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И представил странам Запада план урегулирования конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мирный план, представленный Китаем, был подвергнут критике НАТО и ЕС. Документ состоит из 12 пунктов нацелен на урегулирование украинского кризиса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Китай занимает далеко не нейтральную позицию, как об этом заявляет Пекин.

- Это не мирный план, а принципы, которые они разделяли. Вы должны видеть их на определенном фоне. На фоне того, что Китай встал на чью-то сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе... — заявила она. - Поэтому мы, конечно, посмотрим эти принципы. Но мы посмотрим на них на фоне того, что Китай занял чью-то сторону.

Присоединился к критике и глава НАТО Йенс Столтенберг.

- Китай не пользуется большим доверием, - заявил он журналистам.

Представитель ЕС по внешней политике Набила Массрали заявила, что китайский мирный план является «избирательным и недостаточным».

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что "китайский мирный план выгоден только России".

Как на китайский план отреагировали мировые западные СМИ?

«Документ из 12 пунктов является частью последних попыток Пекина представить себя в качестве нейтрального миротворца, поскольку он изо всех сил пытается сбалансировать свои «безграничные» отношения с Москвой и изнашивающиеся связи с Западом...

Большая часть формулировок, использованных в документе, кажется нацеленной на Запад. В слегка завуалированной критике Соединенных Штатов говорится, что следует отказаться от «менталитета холодной войны. Пекин также, по-видимому, критикует широкомасштабные экономические санкции, введенные США и другими западными странами в отношении России».

The Guardian:

«Документ не адресован к конкретной стороне конфликта, вместо этого он содержит призыв ко всем сторонам «оставаться рациональными и проявлять сдержанность». <…> Часть риторики, казалось, была направлена Западу. В документе предостерегают от «расширения военных блоков», очевидной ссылки к НАТО, и призывают все стороны «избегать разжигания огня и обострения напряженности», отражая тон, который официальные лица Пекина неоднократно использовали для критики поддержки США Украины».

Politico:

«Попытка Китая позиционировать себя как нейтрального миротворца в событиях на Украине потерпела неудачу в пятницу, когда НАТО и ЕС раскритиковали его сценарий прекращения конфликта. <…> Министерство иностранных дел Китая опубликовало «позиционный документ» с целью урегулирования того, что оно называет «украинским кризисом».

Al Jazeera:

«Китай опубликовал свой долгожданный документ с изложением позиции по российско-украинскому конфликту, в котором он призывает к прекращению огня и переговорам между двумя сторонами. <…> Предложение в основном развивает давние позиции Китая, в том числе о том, что «суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно гарантированы».

Wall Street Journal:

«В документе нет призыва к немедленному прекращению огня и не предлагается китайского посредничества. <…> Попытки Китая представить себя в качестве нейтральной стороны и миротворца посредством документа с изложением позиции контрастируют с реальностью теплых отношений, которые его лидер г-н Си поддерживает с президентом России Владимиром Путиным, и с агрессивной риторической поддержкой Пекином позиции России в отношении того, что он называет украинским кризисом. Известно, что г-н Си не разговаривал с президентом Украины с тех пор, как начались боевые действия. Тем не менее, установление флага мира также знаменует собой редкий шаг Пекина, направленный на то, чтобы вмешаться в глобальный кризис, где его национальные интересы в основном косвенны».

Time:

«Некоторые из мер, изложенных Китаем, в случае их реализации принесут явные выгоды президенту России Владимиру Путину. Это включает в себя меру прекращения огня, которая заморозит российские войска на территории Украины, а также призыв немедленно отменить все санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, где Россия имеет право вето».

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