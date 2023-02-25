Иван Ургант прервал молчание и сообщил о переносе концертов: "Это связано с непредвиденными обстоятельствами"

Иван Ургант Фото: Иван МАКЕЕВ

Иван Ургант и Владимир Познер отменили выступления. Друзья-телеведущие должны были выступать 23 февраля на Кипре, 26 февраля в Дубае. Слухов об отмене «Путешествий Познера и Урганта» было много. Формат концерта – общение с Владимиром Познером и Иваном Ургантом, их размышления и рассказы о путешествиях, ответы на вопросы зрителей.

25 февраля Иван Ургант сообщил свою версию отмены: «Нам с Владимиром Владимировичем пришлось перенести выступления на октябрь по весьма уважительным причинам. Тем, кто утверждает будто это происки врагов не верьте, это связано с сугубо личными непредвиденными обстоятельствами. Каждому, кто не сдаст билеты и придет - Познер лично от корки до корки прочитает вслух свою книгу «Прощание с иллюзиям». В остальном программа без изменений - акробатические этюды, фокусы с исчезновением, продажа биодобавок в фойе».

Пока Ургант шутит - блогеры из Дубая сообщают, что народ активно сдает билеты – вариантов куда пойти в тех краях хватает. Пишут, что выступления отменены по инициативе Познера: после провокационных публикаций блоггеров и СМИ о мероприятии, он опасался, что прямо в зале устроят провокацию.

Сам концерт должен был длиться 120 минут. Минимальная цена билета в Дубае – 12 тысяч рублей.

Звезды летают в Дубай на заработки регулярно: 26 февраля – поет Егор Крид, 8 марта – Ольга Бузова, Леонид Агутин и Мот. Площадок много – клубы и рестораны для обеспеченной публики, где билеты стартуют от 20 тысяч рублей. Гонорары больших артистов – 4 миллиона, помельче – 2 миллиона. Однако отменен концерт иноагента Моргенштерна* – из-за плохих продаж билетов. Продажи на музыкальный спектакль с участием Чулпан Хаматовой пока тоже идут плохо.

*Минюст РФ включил Моргенштерна в список физлиц-иноагентов.