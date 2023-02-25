Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев: «Желаю участникам состязаний спортивной удачи и успехов, а зрителям, болельщикам — насладиться Играми»

В Играх «Дети Азии» примут участие почти девятьсот спортсменов. Фото: ako.ru

Зрителями захватывающего шоу, которое прошло в кемеровском Ледовом дворце «Кузбасс», стали свыше пяти тысяч человек. Ведущими церемонии Игр стали олимпийский чемпион Алексей Ягудин и известная телеведущая Наталья Литовко.

«Кузбасс — не только мощный промышленный центр и индустриальная опора нашей страны. Спорт был всегда здесь в почете, благодаря заслугам наших спортсменов область стала одним из лучших спортивных регионов Российской Федерации. К нам приехали более тысячи человек, уверен, после этих Игр они на всю жизнь сохранят теплое отношение к Кузбассу и к своим новым друзьям. Желаю участникам состязаний спортивной удачи и успехов, а зрителям, болельщикам — насладиться Играми», — обратился к гостям и участникам состязаний Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев приветствовал участников и гостей состязаний. Фото: ako.ru

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев зачитал приветствие Президента России Владимира Путина, а министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин – заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. К участникам и гостям церемонии обратились Владимир Максимов, президент Международного комитета Игр «Дети Азии» и Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России.

Ледовое шоу «Взлетая к победе» с участием двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, юного спортсмена Александра Плющенко и призера Олимпийских игр Александры Трусовой стало самой зрелищной частью церемонии. Спортсмены изящно солировали в музыкальном спектакле на льду, виртуозно исполняя спортивные, цирковые и пластические номера под аккомпанемент советских спортивных песен в оригинальной аранжировке.

В шоу также участвовали танцевальные, хоровые коллективы, воспитанники спортивных школ, учащиеся Кемеровского президентского кадетского училища и воспитанницы хореографического отделения Центральной музыкальной школы — академии исполнительского искусства «Сибирский».

Зажжение чаши огня Игр - кульминация праздника спорта и дружбы. Фото: ako.ru

Зажжение чаши огня Игр стало кульминацией праздника спорта и дружбы. В церемонии приняли участие Александр Карелин - трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Совета Федерации РФ, Елена Вяльбе - президент Федерации лыжных гонок России, олимпийская чемпионка и Виктория Федорова - серебряный призер финала Всероссийских соревнований по конькобежному спорту. Виктория Ефимова - сильнейшая спортсменка Кузбасса своего возраста в лыжных гонках, абсолютная чемпионка Открытого финала межрегиональных соревнований принесла клятву от имени всех спортсменов об уважении и соблюдении правил соревнований во славу спорта и во имя чести своих команд

Министр спорта России Олег Матыцин выразил признательность правительству Кузбасса, Сергею Цивилеву, всей команде за создание атмосферы праздника, который организаторы состязаний подарили детям.

«Это еще одна возможность посмотреть на наши ресурсы, подтвердить, что мы самодостаточная мощная страна, у нас громадный человеческий потенциал, регионы, которые любят свое будущее и уважают свое прошлое. Такой церемонии открытия, которую мы сейчас увидели, могут позавидовать организаторы Олимпийских игр. Но главная наша задача — сделать максимально возможное, чтобы спорт стал нормой жизни, чтобы людям было комфортно заниматься спортом всей семьей. Впереди нас ждут рекорды и только положительные эмоции», — сказал Олег Матыцин.

После церемонии открытия Игр губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о подготовке правительством региона заявки на право проведения летних Игр «Дети Азии».

КСТАТИ

В Кузбасс для участия в Играх «Дети Азии» прибыли почти 1,2 тысячи гостей. Это юные спортсмены, а их 897 человек, плюс тренеры и официальные представители делегаций Армении, Афганистана, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Ливана, Республики Беларусь, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана. Россия представлена командами Москвы, республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), а также Кузбасса, сборными Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Во время соревнований спортсмены разыграют 57 комплектов медалей.

На соревнованиях спортсмены разыграют 57 комплектов медалей. Первые награды победителям и призерам состязаний вручат уже сегодня. Фото: ako.ru

НАША СПРАВКА:

Игры проходят в России с 1996 года. Впервые за 27 лет в состязаниях принимают участие сразу четыре кузбасских территории — Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и Таштагольский район.

В программе соревнований — лыжные гонки, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт и волейбол на снегу.

В том году впервые в рамках Игр пройдут демонстрационные соревнования по киберспорту.