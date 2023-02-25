Карл III и принц Уильям отказались извиняться перед принцем Гарри

Карл III и принц Уильям не собираются приносить извинения герцогу Сассекскому Гарри. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визит принца Гарри на коронацию его отца оказался под угрозой. Карл III и принц Уильям не собираются приносить извинения герцогу Сассекскому. Источники Букингемского дворца утверждают, что ни Чарльз, ни Уильям не хотят потворствовать требованиям Гарри после его нападок на королевскую семью и скандальных мемуаров, пишет The Daily Mail. По словам анонима, Гарри поставил условие, что перед своей майской поездкой в Лондон он хочет получить извинения от отца, Камиллы Паркер-Боулз и старшего брата. Но те явно не спешат что-либо делать.

- За что семья должна извиняться? — задается вопросом один из анонимных инсайдеров. — Как сказала покойная королева, воспоминания могут быть разными.

А Гарри, тем временем, уже не в первый раз говорит об извинениях от своих родственников, в частности, в одном из интервью он заметил, что теперь «мяч на их стороне». Гарри ранее требовал извинений от королевской семьи перед своей супругой Меган Маркл после того, как он сделал серию громких заявлений в новой книге. Правда, за что конкретно принц хочет извинений, он не уточнял.

- Есть много, что нужно обсудить, и я очень надеюсь, что они готовы сесть и поговорить об этом, - добавил герцог Сассекский.

И вот судя по всему, все обсудить Виндзоры готовы, в частности, Карл III, поскольку любит своего младшего сына. А вот извиняться он явно не собирается, обида от поведения Гарри оказалась сильнее желания ублажить ущемленное эго принца.

Несмотря на то, что до коронации осталось не так много времени - она состоится уже 6 мая - отношения Виндзоров остаются напряженными и прохладными. И как отмечают приближенные ко двору, члены королевской семьи зашли в тупик.

Сейчас приглашения на коронацию Карла III разосланы двум тысячам гостей. Это число в значительной степени уступает числу приглашенных на коронацию Елизаветы II. Впрочем, как отмечает таблоид, сокращение связано с падением уровня жизни в Соединенном Королевстве.

Что же касается принца Гарри, то он априори имеет право посещать любые семейные мероприятия в качестве члена королевской семьи, несмотря на то, что он отказался от официальных титулов.

Пока что Гарри и Меган Маркл еще не получили официального приглашения на торжество.