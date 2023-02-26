Испытатели «Космодрома Плесецк» получили ключи от новых квартир

Сразу 72 военнослужащих 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации и члены их семей получили ключи от новых служебных квартир Фото: Минобороны РФ

Сразу 72 военнослужащих 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации и члены их семей получили ключи от новых служебных квартир в новостройке в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Мирный.

Фото: Минобороны РФ

«12-этажный дом возведен военно-строительным комплексом Минобороны России и передан в оперативное управление и эксплуатацию ФГАУ «Росжилкомплекс». Каждая квартира в новостройке оборудована индивидуальными приборами учета. На придомовой территории есть вся необходимая инфраструктура: парковки для личных автомобилей и детская игровая площадка. В шаговой доступности находится ледовый дворец им. Ю.А. Гагарина», - рассказали в Минобороны России.

Фото: Минобороны РФ

Ключи новоселам вручал начальник 1-го Государственного испытательного «Космодрома Плесецк» МО РФ полковник Николай Башляев и начальник ТО «Мирный» филиала «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Руслан Чикалкин.

Фото: Минобороны РФ

В мероприятии принял участие начальник обособленного подразделения строительное управление «Мирный» ППК «ВСК» Василий Кисляков и председатель городского Совета депутатов Мирного Юрий Волохов.