Берлинцы превратили подбитый российский танк в мемориал в честь российских солдат

Берлинцы украсили российский танк цветами. Фото: REUTERS

Жаркой выдалась эта суббота в Берлине для немецких властей. Не в плане климата, а в сфере политического самосознания населения. Более 25 тысяч человек вышли утром на демонстрацию протеста против поставок немецких вооружений Украине. Причем, по свидетельствам очевидцев, с баннерами с антивоенными лозунгами в манифестации приняли участие представители как левых, так и правых политических партий.

- Мы призываем канцлера остановить эскалацию поставок оружия. Сейчас! Он должен возглавить сильный альянс для прекращения огня и мирных переговоров как на немецком, так и на европейском уровне, - обратились протестующие к Олафу Шольцу.

Вряд ли все эти обращения возымеют хоть какую-то ответную реакцию со стороны самого канцлера или чиновников его правительства, которые дрейфуют полностью в русле, продиктованном из Вашингтона. Но вся эта движуха достаточно сильно подтачивает позиции правящих партий в свете будущих выборов. Как и то, что в ряде супермаркетов в ФРГ, как накануне и в Великобритании, начались перебои с и без того подорожавшей овощной продукцией.

Впрочем, гораздо более интересная история разыгралась в Берлине не на шествии протеста, а напротив российского посольства в Берлине. Туда накануне проукраинские активисты, пользуясь бесхребетностью и нерешительностью властей немецкой столицы, притащили подбитый танк Т-72. Как утверждают организаторы акции, российский, но кто там будет проверять правдивость их утверждений, тем более, что в украинской армии таких же танков было море. Его поставили перед нашим посольством в качестве укора за "агрессию" и пожелания, что всю российскую бронетехнику (и армию в целом) должна постигнуть та же участь.

Но что-то в "машине западной солидарности с Украиной" сломалось и сработало совсем не так, как планировали организаторы акции. С раннего утра к подбитой боевой машине потянулись берлинцы. И русские эмигранты, и природные немцы Бог знает в каком поколении. И все они шли к танку с цветами. С розами, тюльпанами и настоящими букетами. Пришел даже правнук первого немецкого канцлера Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк, который тоже возложил цветы на танк.

Танк практически полностью скрылся под букетами. Те, кто устраивал это, планировали покрыть танк и Россию позором, а отслужившая свое боевая машина превратилась в настоящий мемориал памяти и доблести российских воинов. Причем, мемориал совершенно импровизированный, выражающий настоящие настроения и симпатии обычных немцев, без какой-либо разнарядки или принудиловки. В какой-то степени импровизированный танк-памятник принял эстафету от тех монументов и памятников советским воинам, освобождавшим Европу (и освободившим ее) от нацизма, которые сейчас сносят по всей Европе.

И это несет в себе настолько глубокий символизм, что все потуги властей Германии. Чехии, Польши, Словакии, республик Прибалтики и прочих "борцов" с так называемым "советским тоталитаризмом" выглядят совершенно убого и нелегитимно.

Потому что обычные нормальные люди, как оказалось, все помнят. Все, что было. И все понимают. Все, что происходит сейчас. И настоящие симпатии и поддержку людей не скрыть за завесами двойной морали их правительств.