"До нашей победы я за границу своей страны не собирался": Военкор "КП" Александр Коц о включении в новый пакет санкций ЕС

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Фото: Александр КОЦ

В Официальном журнале Евросоюза опубликован очередной, юбилейный десятый пакет антироссийских санкций, в который внесли 87 физических и 34 юридических лиц. По традиции, европейские партнеры не ограничились государственными служащими и персонами, имеющими отношение к экономической или военной сфере.

В полном соответствии со своими "демократическими" нормами, члены ЕС внесли в весьма символический "черный список" российских журналистов и правозащитников. Среди них - военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

- Никаких эмоций (по этому поводу - ред.), вот ей Богу! У меня в ЕС нет ни счетов, ни недвижимости, отдыхаю я давно в России. Прекрасно понимаю, что даже если я вдруг захотел бы сейчас поехать в Европу, я с высокой долей вероятности мог бы попасть в Киев. Поэтому до нашей победы я за границу своей страны не собирался. А победителей, как известно, не судят, - прокомментировал для KP.RU попадание в санкционный список Александр Коц.

Ранее экономическую составляющую нового пакета санкций для KP.RU оценил экономист Денис Ракша. По мнению эксперта, торговлю между Россией и Европой он не остановит, а сами меры приняли точечный характер. При этом он отметил исключение из ограничений Росатома.

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