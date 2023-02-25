Коц, Москалькова, Народный фронт и Росатомфлот: Кто еще попал в новый европейский «черный список»

Росатомфлот попал в список новых европейских санкций.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Стали известны подробности десятого санкционного пакета. Европейские власти опубликовали имена 87 физических и 34 юридических лиц, попавших в черный список.
В европейский «черный список» попали:
- уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова;
- глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев;
- глава Россотрудничества Евгений Примаков;
- заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин;
- бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев;
- заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин;
- президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
В очередной раз расширен список «запрещенных» журналистов, среди них:
- военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц;
- главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов;
- заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов;
- заместитель гендиректора НМГ Александр Акопов;
- главный редактор издания REGNUM Марина Ахмедова;
- исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.
Особое внимание власти ЕС уделили российскому военному командованию, в том числе, представителям ЧВК «Вагнер». В санкционный список попали:
— командующий воздушно-десантными войсками России Михаил Теплинский;
— командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев;
— начальник штаба российской группировки войск «Запад» Михаил Зусько.
Кроме того, теперь под европейскими санкциями находится все Министерство обороны России и Служба внешней разведки.
Среди компаний, попавших под ограничения: ряд предприятий «Росатомфлота», ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ», «Объединенная машиностроительная группа», «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» и другие.
Также в «черный список» включили Общероссийский Народный фронт и Фонд национального благосостояния РФ.
Как и ожидалось, под ограничения попали три российских банка: «Росбанк», «Тинькофф-банк» и «Альфа-банк». В финансовых организациях уже заверили, что санкции никоим образом не повлияют на их работу.