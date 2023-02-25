Провокация американских спецслужб: в Белграде арестован организатор пророссийских митингов

В Белграде арестовали Дамняна Кнежевича. Фото: Кадр видео

Слушателям Радио «Комсомольская Правда» этот человек знаком. В апреле 2022 года сербский активист Дамнян Кнежевич, будучи в Москве, рассказывал в нашей студии о том, как вместе с горсткой соратников из движения «Народный патруль» проводил массовые пророссийские митинги в Белграде.

Тогда, вскоре после начала СВО и погромной кампании по «отмене России» в западных странах, балканская республика стала чуть ли не единственной, где тысячи людей не побоялись выйти на улицы под бело-сине-красным флагом.

В отличие от массовых проукраинских демонстраций, бушевавших тогда в европейских столицах, — этот белградский марш не имел поддержки властей и системных медиа, да и организаторы, включая Дамняна, — не профессиональные политики, а просто общественники, сплотившиеся вокруг патриотических ценностей и традиционной для сербов любви к России.

Крупнейшие западные СМИ немедленно выписали Кнежевичу чёрную метку: десятки публикаций назвали движение «Народные патруль» ультраправым (для «либерального обкома» это — худшее клеймо), а самого молодого человека обвинили в связях с «российскими ЧВК» на том основании, что он… бывал в Петербурге.

После такой медиа-подготовки — начались репрессивные меры. 15 февраля 2023 года «Народный патруль» провёл в Белграде очередной митинг — против признания Косова и сдачи косовских сербов (речь о территории бывшей Югославии с сербскими православными святынями, отторгнутой по итогам интервенции НАТО в 1999 году).

Двадцать участников этого митинга во главе с Дамняном сразу же были арестованы, причём задействована была сама БИА — сербская спецслужба. Шестнадцать человек вскоре были отпущены, однако Кнежевич и ещё трое по-прежнему в тюрьме; последняя новость по их делу — арест продлён ещё на 30 суток.

Активистам предъявляется обвинение сколь тяжкое, столь и абсурдное: якобы они вместе с несуществующими «российскими наёмниками» хотели то ли свергнуть, то ли убить нынешнего президента Сербии — Александра Вучича.

Даже на Балканах госпереворот голыми руками не провернёшь — и вот уже в деле появляются улики: у другого члена «Народного патруля» в городе Новый Сад полиция за несколько часов до митинга обнаруживает пистолет. Каким образом можно «свергнуть власть» или «покуситься на президента» с помощью одного пистолета, найденного за 60 километров от Белграда, — не очень понятно.

Зато ясны истинные заказчики этого дела. По утверждениям источников KP.RU, знакомых с ситуацией на Балканах, это похоже на тактику американских спецслужб и «гуманитарных фондов», имеющих здесь разветвлённую агентуру ещё со времён холодной войны. Они действуют в безотказной логике «управляемого хаоса»: ослабить последнего партнёра России в Европе, стравив президента Вучича с сербской патриотической улицей и одновременно скомпрометировав Белград в глазах Москвы — «почему, мол, там арестовывают пророссийских активистов?»

По мнению собеседников KP.RU, провокация могла быть осуществлена по линии международного взаимодействия разведок: американские спецслужбы фальсифицируют данные о «заговоре против президента Сербии» (например, имитируя перехват переписки кого-либо из участников в соцсетях), подкидывают эти «доказательства» сербским коллегам из БИА — и те вынуждены реагировать, производя аресты.

Замысел понятен: разгневанные сторонники Кнежевича вновь выходят на улицы, и кто бы ни победил в их противостоянии с Вучичем, в выигрыше окажется Запад — поскольку в этом хаосе будут ослаблены и президент республики, отказывающийся во всём следовать политике США, и пророссийские активисты.

Так что хочется лишь пожелать прекращения абсурдного дела против Дамняна Кнежевича и его друзей, ставших жертвами большой западной игры на дестабилизацию Балкан.

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