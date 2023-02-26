Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 февраля 2023 года: ВСУ подорвали дамбу в Бахмуте, журналист "Комсомолки" попал под санкции ЕС

Журналист "Комсомольской правды" Александр Коц попал в 10-й санкционный список EC Фото: Александр КОЦ

ЕСТЬ ДЕСЯТЫЙ!

Евросоюз все-таки согласовал, после чего опубликовал десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли:

—Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова;

—Глава СПЧ Валерий Фадеев;

—Глава "Россотрудничества" Евгений Примаков;

—Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей;

—Главный редактор издания REGNUM Марина Ахмедова;

—Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин;

—Экс-глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин;

—Российский врач, общественный деятель Леонид Рошаль;

—Журналист "Комсомольской правды" Александр Коц;

—Главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов;

—Телеведущий, заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клейменов;

—Заместитель гендиректора НМГ Александр Акопов;

—Военачальники Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев;

—Экс-глава арестованного на Украине завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев;

—Политологи Сергей Кургинян, Виталий Третьяков;

—Глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Кроме того, Евросоюз запретил сотрудничать и заключать какие-либо контракты с Министерством обороны (МО) России и нашей Службой внешней разведки (СВР). А также по ограничения попали еще многие предприятия и некоторые крупные российские банки. Теперь в санкционных списках ЕС числятся 1386 граждан РФ и 171 юридическое лицо.

- Попал под санкции ЕС. Йес! – написал в своем Телеграм-канале Александр Коц после известия об этом.

ВСУ – ЭТО КАК ГИТЛЕР В 45-М

ВСУ взорвали дамбу в Артемовске (Бахмуте), чтобы замедлить продвижение бойцов, освобождающих этот населенный пункт. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

- В подконтрольной Киеву части Артемовска действительно противник взорвал дамбу. Подробностей пока нет. Пытается затруднить продвижение бойцов, - сообщил собеседник агентства. Судя по рассказам одного из командиров, нашим осталось около тысячи семисот метров до центра города.

В результате подрыва дамбы вода хлынула в дома жителей города, которых там осталось совсем немного. Она затопила подвалы, огороды в частном секторе и не уходит оттуда. В общем, ВСУ поступили совсем как Гитлер в апреле 1945-го, когда Адольф приказал затопить метро в Берлине, где спасались мирные жители города, чтобы затруднить продвижение советских войск к Рейхсканцелярии.

ВСЕХ МИНИСТРОВ – В ОДНО ЗДАНИЕ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собрался реформировать правительство, о чем сообщил в интервью Forbes. Вместо 20 действующих министерств премьер намерен оставить только 15-16.

- "Идеальная модель Кабмина - 15-16 мощных министерств и 5-6 мощных вице-премьеров. Моя мечта, чтобы правительство поместилось в этом здании на Грушевского, - рассказал Шмыгаль и поделился и планами реформировать вспомогательные службы. - Нет смысла в каждом министерстве держать бухгалтерию или подразделения, готовящие проекты постановлений. Это можно делать в секретариате, отвечающем за бюрократические задачи.

- Министерства и министры должны делать основную работу - формировать политику. Для этого им нужны небольшие команды по качественным аналитикам, помощникам и тому подобное, - считает Шмыгаль и планирует сокращение расходов по госаппарату уже в этом году на, минимум, 30%.

У НЕМЦЕВ ЗАЧЕСАЛИСЬ КУЛАКИ

Немецкий эксперт по международному праву, преподаватель университета Клаус Кресс заявил изданию Der Spiegel, что Германия вправе вмешаться в конфликт на Украине и сама начать боевые действия против России.

- На основании права на коллективную самооборону Германия могла бы напрямую вмешаться в конфликт вместе с Украиной, — заявил преподаватель. Как он считает, от прямого участия в конфликте Германию останавливает только нерешительность немецких лидеров.

Напомним, что раньше вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии (в прошлом детский писатель) Роберт Хабек уже говорил, что Россию можно поставить на колени только на поле боя. А Клаус Кресс подчеркнул, что, по его мнению, Германия в состоянии позволить себе намного больше, чем она делает сейчас.

Напомним, что Адольф Гитлер тоже так думал. И кулаки у него на Россию (тогда – СССР) чесались тоже. А в результате десятки миллионов жертв и алый флаг Победы над Берлином и над сожженным трупом фюрера. Неужели нынешним немецким вождям так хочется повторения этого сюжета?

РОССИЯ ПРЕКРАТИЛА ПОСТАВКИ НЕФТИ В ПОЛЬШУ

Буквально на следующий день после поставки первых 4-х танков "Леопард-2" из Польши на Украину из Варшавы пришло сообщение, что Россия прекратила поставки нефти в эту страну.

- Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы, - заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек и похвастался, что в последние месяцы Россия поставляла лишь 10% от всего объема нефтяного импорта Польши.

Да мы, собственно и не сомневаемся. Что Варшава найдет, чем заместить выпавшую нефть, вот только 10% - это совсем не мало, и второй вопрос, по какой цене поляки будут покупать эту нефть из других источников. Во что это способно вылиться, поляки могут спросить у немцев.

BASF ЗАКРЫВАЕТ ЗАВОД В ГЕРМАНИИ

Мировой гигант компания BASF закрывает один из двух своих аммиачных заводов в Людвигсхафене. Причина - резкий рост цен на энергоносители в Европе и, собственно, на сырье для производства аммиака — природный газ. Замены российскому природному газу, который является основным источником сырья при производстве аммиака, по цене так и не нашлось. Газ от других производителей в силу своей высокой стоимости делает производство нерентабельным.

BASF планирует сократить 2600 рабочих мест на своих предприятиях по всему миру, из них на заводах в Германии сокращение затронет 700 рабочих мест. Это очень большая цифра, учитывая высокотехнологичность производственных процессов и минимизацию человеческого труда в угоду автоматизации. Экономисты компании подсчитали, что это позволит сэкономить до 500 миллионов евро (или хотя бы уменьшит убытки в пределах такой суммы).

Это по-настоящему смешно, не правда ли Олаф Шольц?

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В ВСУ нарастает возмущение снижением выплат денежного довольствия. Многим украинским военнослужащим начислили порядка 30% от того, что они получали раньше.

- Группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, после заявления президента РФ о выходе из Договора о стратегических наступательных вооружениях прибыла на авиабазу Морон в Испании.

- Делегации Китая и РФ заблокировали совместное коммюнике "Большой двадцатки", собравшей на встречу министров финансов и глав Центробанков на саммите в Индии, в котором западные страны хотели прямо осудить вторжение РФ в Украину.

- Британия пообещала выделить украинским беженцам три тысячи бесплатных билетов на Евровидение-2023, которое пройдёт в Ливерпуле вместо Украины. Наверняка, на полуфиналы и в самые задние ряды.

- В Евросоюзе заявили, что законопроект об иноагентах, который планируют принять в Грузии, аналогом которого является такой же действующий закон, принятый в США в 1938-м году, противоречит условиям получения статуса кандидата в Евросоюз.

- Пресс-служба Майи Санду заявила, что президент Молдовы во время недавнего пребывания в Варшаве просила у Байдена денег. Но президент США пожадничал, а вот Япония расщедрилась и выписала Кишиневу кредит в 100 млн долларов. Правда, условия и сроки возврата денег стороны сохранили в тайне.

- Губернатор Пензенской области России Олег Мельниченко в качестве ответа на введенные против него персональные санкции США распорядился запретить въезд Джозефу Байдена и членам его семьи на территорию его области. Главное, не пускайте Хантера!