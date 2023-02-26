Уехавший в Америку Андрей Бурковский назвал осудивших его россиян «обеспокоенными ботами»

Фолловеры Бурковского стали задавать ему неудобные вопросы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уже ни для кого не секрет: актер Андрей Бурковский вместе с семьей уехал в Америку. Какое-то время он скрывал свой отъезд, не публиковал фоточки на Гудзона… Но в конце концов желание похвастаться «сладкой жизнью» оказалось сильней здравого смысла. И он стал регулярно выкладывать в своем микроблоге картинки то из Лас-Вегаса, то из Лос-Анджелеса, то из Нью-Йорка… Что он там делает? Звезда сериалов «Кухня», «Последний из Магикян», «Тобол», «Звоните ДиКаприо!», «Медиатор» и многих-многих других не бедствует. И скорее всего, праздно живет на заработанное в России.

Однако хвастовство до добра не доведёт. И фолловеры Бурковского стали задавать ему неудобные вопросы: что он забыл в недружественных Соединенных Штатах? Эмигрировал? Или только на время СВО отъехал? А потом обратно домой – снова на заработки?

Кстати, артист по-прежнему числится в труппе Московского Художественного театра. На его роли введены вторые составы. Как он оформил длительный творческий отпуск в государственном театре, неясно… На провокационные вопросы Бурковский не отвечает.

Однако зачем-то написал пост о том, что он думает о своих критиках. Оказывается, критические комментарии пишут «обеспокоенные боты»:

«Абсолютно никакого значения нет, что за картинка будет здесь или что за текст я напишу… Все равно скоро в коменты набегут обеспокоенные боты и начнут строчить заготовленные слова. А кто-то будет всерьез с ними спорить и что-то доказывать…Много вариантов. Поэтому вот такая старая счастливая фотография из другого мира. Как бы из сказки. А в сказке всегда все очень понятно и просто, добро побеждает зло, яйцо разбивается, иголка ломается…».

Но не все оценили аллегорию, особенно про добро, которое побеждает зло – это он о чём?

«Жить в своей стране не всегда как в сказке, - ответили Бурковскому в комментариях. - В семье тоже бывают проблемы, но кто-то их преодолевает и остается в семье, а кто-то бежит от семьи с проблемами за лучшей жизнью…». И еще написали: «Какие, блин, боты? Это обычные граждане, которые живут от зарплаты до зарплаты, а вы на деньги налогоплательщиков … сидите за океаном. Всему когда-то придет конец, и вы вернётесь в Москву, как ни в чем не бывало. Если мнение не совпадает с вашим, это не значит, что человек бот. Вы актер посредственный. И человек не очень …».

Пытливые фолловеры по-прежнему интересуются, кто заменил Бурковского в спектакле «Бег»? Отвечаем любопытным, не догадавшимся заглянуть на сайт МХТ: Бурковского заменил Дмитрий Сумин.

И ещё, как рассказали нам в театре: худрук МХТ Константин Хабенский несколько раз предупреждал другого артиста – Дмитрия Назарова – хватит нести всякую чушь в соцсетях. Предупреждал-предупреждал, да тот не услышал…