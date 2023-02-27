Гелена Великанова, королева ландышей

После взлета популярности пришла полоса забвения, но Великанова преподавала в «Гнесинке», ездила на гастроли Фото: фотохроника ТАСС.

Ландыши, звон колокольчиков в голосе, и внутренние трагедии… Не сказать, чтобы Гелена Великанова была очень уж хорошенькой: скромный такой цветок, очень милый на вид. Но именно она стала телевизионным лицом множества песен, которые памятны и сегодня. Были певицы более красивые и пели для радио те же самые песни. А на ТВ звали Великанову.

Она всегда была хорошо и со вкусом одета. И не с помощью костюмеров. Покупала свои платья сама. В поздние годы заказывала их по своим эскизам. Деньги не копила: нравится костюм, значит - вперед.

Она была четвертым ребенком в семье литовского крестьянина. Отец познакомился в Польше с красивой пани из небедной семьи, после чего паре пришлось бежать в революционную Россию. Бежали по всем правилам романтизма: с тайным венчанием. Добежали аж до Москвы. Любили друг друга, рожали детей. Гелену ее мать родила уже после сорока – неслыханные риск и редкость в те времена.

ДОЧЬ КАРТЕЖНИКА

Отец Гелены стал игроком. Настоящим, выносящим из дома всю мебель при проигрыше. А проигрывал он часто. Два мальчика и две девочки взрослели, иногда голодая. После очередного сокрушительного поражения за карточным столом Марцела Великаниса разбил паралич. Уставшая от долгов и бедности мать Гелены мужа не бросила, была с ним до его последних часов. Но годы спустя эта страшная смерть принесет еще одно несчастье Великановым: старший сын, почувствовав проблемы со здоровьем, испугался, что его ждет такая же судьба, и покончил с собой.

Потом Гелена оказалась среди тех самых выпускников школы 1941 года, про которых пишут: «Завтра была война». Семью эвакуировали в Томск. Средний брат Владимир, летчик, разбился на самолете и сгорел. Мать умерла. Гелена была медсестрой в госпитале, а также пела в концертах для раненых. В Москву вернулась уже в конце войны, вместе со старшей сестрой, и поступила в музыкальное училище.

Серьезная, целеустремленная. Никаких вздохов на скамейке и прогулок при луне: в молодости у Великановой, можно считать, личной жизни не было. Она как бы предвидела будущую свою песню про девчонку, которая стоит в сторонке. Да, Гелена пела на эстраде, но замуж вышла уже в тридцать, за поэта Николая Доризо. Родила дочь Лену. До взлета с «Ландышами» оставалось чуть-чуть.

Гелена Великанова. 1965 год Фото: фотохроника ТАСС.

ЛАНДЫШИ ДЛЯ ГАГАРИНА

В 1958 году композитор Оскар Фельцман написал песню на слова Ольги Фадеевой «Ландыши». Рассказывал, что справился за четверть часа, отдал результат Геле Великановой и отправился в отпуск. Кроме Гелены песню получила и другая певица – Нина Дорда. Нину передали по радио, Гелену показали по ТВ. «Ландыши» зазвучали повсюду. Но всегда есть обратная сторона: на заседании Союза композиторов кто-то сказал, что «Ландыши» - пример пошлости. Ни одна газета, существовавшая тогда, не обошлась без нападок на «Ландыши». «Комсомолка» не была исключением и писала про «бездумное восприятие жизни», мелкотемье и мелкодумье. Только это было ерундой по сравнению с тем, что печатали потом в газете «Советская культура». Там композитор Анатолий Новиков, автор десятка песен о Ленине и партии, и вообще автор шести сотен песен, ни одну из которых сегодня никто не помнит, напечатал статью «Пусть завянут «Ландыши».

Гелена Великанова сникла, на гастролях песню долго не пела. Сказали, что та плохо влияет на молодежь, даже развращает ее. Народу нравилось «развращение», под него с удовольствием танцевали, но Великанова не выдерживала шквала нападок. Между прочим, под «Ландыши» улетал в космос Юрий Гагарин. В отряде первых космонавтов был Павел Попович, который придумал куплетик:

«Ты сегодня мне принес

Не букет из алых роз,

А бутылочку «Столичную».

Заберемся в камыши,

Надеремся от души.

И зачем нам эти ландыши?».

И вот перед полетом Гагарин просит включить музыку. А Попович из центра управления спрашивает, хочет ли Юра «Ландыши». И поет под дружный хохот коллег, провожая Гагарина в космос.

СМЕРТЬ ЗА ДВА ЧАСА ДО КОНЦЕРТА

Были другие легендарные песни – «Мы с тобой два берега», «Рулатэ рула», «Летка-енка», чудесное исполнение песни «Клен ты мой опавший», произведений Эдит Пиаф и даже Булата Окуджавы. Развод с Доризо, брак с режиссером документального кино Николаем Генераловым (умер в 1992 году). Потеря голоса, после которой пришлось долго восстанавливаться, - голос вернулся, но стал низким.

В эстрадный мир она не вписывалась: никакого умения налаживать связи и «правильно» дружить, копить ценности, о чем-то просить. Рассказывают, что как-то она хотела поставить квартиру на сигнализацию, позвала на помощь знакомого. Он пришел и удивился: «Геля, зачем тебе сигнализация? У тебя же красть нечего».

После взлета популярности пришла полоса забвения, но Великанова преподавала в «Гнесинке», ездила на гастроли. Дочь Елена Доризо стала переводчицей, родила внучку Динару и жила этажом выше в доме в Большом Афанасьевском переулке. И тут подоспел момент, когда пришла мода на «старые песни о главном». О Великановой вспомнили, присвоили звание Народной артистки России, а у киноконцертного зала «Россия» открыли звезду в ее честь. Ей уже исполнилось 75 лет, она готовилась к прощальному концерту в Доме Актера 10 ноября 1998 года. Подготовилась. Достала платье, зашла в ванную с полотенцем через плечо, и оттуда уже не вышла. До несостоявшегося концерта оставалось два часа…