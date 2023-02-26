Самую большую тюрьму в мире открыли в Сальвадоре

Сей «казенный дом» - целый комплекс из восьми зданий Фото: REUTERS

В Сальвадоре открылась самая большая тюрьма в мире. Официальное название гигантского пенитенциарного учреждения, - Центр борьбы с терроризмом.

Казенный дом на десятки лет!

Президент страны Найиб Букеле анонсировал в "Твиттере" его открытие крутым видео.

«Сегодня на рассвете одним махом мы перевели 2000 членов банд в Центр борьбы с терроризмом. Здесь будет их новый дом, где они будут жить десятилетиями, все вперемешку, не в силах больше причинить вреда населению. Мы продолжаем…»

Сей «казенный дом» - целый комплекс из восьми зданий. В каждом – 32 камеры по сто квадратных метров, «приют» более сотни заключенных. Из удобств - пара раковин и пара туалетов. Центр оснащен новейшими технологиями для предотвращения побегов.

Зачем понадобилась такая гигантская тюряга для небольшой латиноамериканской страны с населением всего около 6,5 млн человек?

Фото: REUTERS

БЕДА РОДОМ ИЗ США

Сальвадор называют адом на земле, самой опасной, бандитской, гангстерской, криминальной страной планеты. В 2015 г, согласно статистике, здесь был самый высокий в мире уровень убийств – 104 трупа на каждые 100 тысяч человек.

Проблема в том, что страну поделили уличные вооруженные банды. Самая большая -Mara Salvatrucha ( MS-13) . «Бригада сальвадорских кочевых муравьёв». Ее создали в 80-х мигранты-сальвадорцы в Лос-Анджелесе. С благой, вроде, целью – отбиваться от наездов здешних уличных банд афроамериканцев, латинос. Но парни вошли во вкус. Постепенно бригада превратилась в один из самых жестоких, многочисленных преступных синдикатов Центральной и Северной Америки. Она активно действует в США, Мексике, Гондурасе, Гватемале и на родине в Сальвадоре. По оценкам ФБР, численность Mara Salvatrucha - 50-80 тыс. человек, из них около 10-15 тыс. орудуют в Штатах, прежде всего в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Это первая уличная банда, которую федеральные власти США признали «транснациональной криминальной организацией». Президент Трамп даже назвал Mara Salvatrucha одной из главных угроз Америки, а её членов - «животными». Пообещав уничтожить банду за время своего правления. Но слово не сдержал.

Единственное, в чем преуспели правоохранители Штатов с конца прошлого века - в массовой высылке членов Mara Salvatrucha на историческую родину. Так было положено начало популяризации банды в Сальвадоре. Но здесь она стала более жестокой и кровавой, подминая под свой контроль целые городские районы. По образцу Mara Salvatrucha в стране стали появляться другие банды. Недаром сальвадорцы винят в своих бедах США.

Фото: REUTERS

«Черные вдовы»

Банды занимаются торговлей наркотиками, оружием и людьми; грабежами, рэкетом, заказными убийствами, похищениями людей с целью получения выкупа, сутенёрством, угонами автомобилей, отмыванием денег, мошенничеством и т.д. Многие уличные торговцы и небольшие магазины платят до половины дохода за возможность работать. Не заплатишь – убьют! Дань платят и многие проживающие в США сальвадорцы, родственников которых в случае отказа бандиты изувечат или прикончат на родине.

Убивают и тех, кто помогает полиции, передает информацию соперничающей группировке. Кровавые войны между уличными бандами увеличивают статистику убийств.

Банды не просто контролируют районы. Они определяют базовые аспекты жизни: как должна одеваться молодежь, где могут учиться дети, какую музыку можно слушать громко, до какого часа распивать спиртное и т.д.

Помимо традиционных сфер преступного бизнеса сальвадорские банды придумывают новые, подчас кровавые криминальные схемы. Например, семь членов группировки «Черные вдовы» из Mara Salvatrucha получили от 15 до 30 лет за … «принуждение к браку.» Что скрывается за этой загадочной формулировкой?

Фото: REUTERS

Дама-главарь разъезжала по барам на роскошном авто, знакомилась с солидными мужчинами, вступала с ними в сексуальную связь. После нескольких свиданий говорила «возлюбленному», что у нее есть племянница, имеющая миграционный статус, позволяющий жить в США. Этот статус распространяется и на супруга. Племянница, дескать, готова фиктивно выйти замуж. Многие мужчины велись на это, чтобы официально перебраться в Штаты. В роли «племянницы» выступала жертва бандитов, которую побоями, сексуальным насилием, угрозами убить родственников в случае отказа заставляли выйти замуж за незнакомого мужчину. После свадьбы «жена» обязана была убедить «мужа» застраховать свою жизнь в банке на 15-30 тысяч долларов, чтобы их супружеский союз был полноценным и можно спокойно уехать в Америку. Через несколько недель «мужа» убивали. «Жены» на похоронах должны были рыдать, изображая безутешных вдов, дабы ничто не препятствовало выплате страховки.

«Вдова» получала в банке страховку и на выходе отдавала бандитам. Некоторых несчастных убивали после выполнения задания, чтобы не болтали.

Женщин банды принуждают также воспитывать детей преступных пар, оказавшихся за решеткой. Девушек заставляют навещать заключенных бандитов под видом их жён, чтобы сексуально ублажать на свиданиях.

Фото: REUTERS

«Самый крутой диктатор во Вселенной»

Власти Сальвадора неоднократно пытались победить уличные банды, но больших успехов не достигали. Ситуация изменилась в июне 2019 г. Когда президентом стал 38-летний Найиб Букеле. Он шел на выборы с лозунгом покончить с бандитизмом, коррупцией. После инаугурации сразу же ввел в действие свой План территориального контроля, направив усиленные отряды полиции и военных в самые криминогенные районы. Почистил суды, полицию, армию от элементов, связанных с бандитами. Когда депутаты затормозили выделение финансов на усиление сил правопорядка, нагрянул в парламент с группой военных…

Да, действует в борьбе с преступностью, не оглядываясь на демократические процедуры. Недаром назвал себя в Твиттере «Самым крутым диктатором во Вселенной». Но смог сократить число убийств на 100 тысяч населения со 104 до 19 случаев.

27 марта прошлого года банды бросили вызов президенту, убив за день 62 человека. Надеясь, как при прежних властях, парализовать страну, устроить хаос и заставить президента отступить. Не на того напали! Букеле ввел в стране режим чрезвычайного положения, объявил сальвадорским бандам настоящую войну. Бандитов стали арестовывать пачками, не дожидаясь ордера. Суды массово выносят приговоры от 10-15 лет до 40-45! С16 до 12 лет понижен возраст уголовной ответственности для детей, обвиняемых в преступлениях, связанных с принадлежностью к «террористическим группам или любой другой преступной группировке». Теперь подручным бандитов в возрасте от 12 до 16 лет могут спокойно дать «червонец». А подросткам старше 16 лет – полновесную «двадцаточку». Этим наносится серьезный удар по младому бандитскому племени, которое на подхвате у взрослых головорезов.

В ходе войны Букеле с бандами задержано более 64 тысяч человек. Правда, правозащитники твердят, что эта «война» ограничивает конституционные права граждан, подчас страдают невиновные, не связанные с бандами. Но народ, уставший от разгула преступности, поддерживает своего президента. А тот отступать не намерен. Тюрьмы в Сальвадоре переполнены. Вот почему потребовался самый огромный в мире «казенный дом».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Остров-острог

До сальвадорского «казенного дома» самой большой тюрьмой в мире считалась американская Райкерс, расположенная на одноименном острове в Нью-Йорке. Она рассчитана на 14 000 заключённых, 7000 сотрудников силовых ведомств и 1500 гражданских лиц обслуживающего персонала. Обходится американским налогоплательщикам в $860 млн в год. Площадь острова-острога - 1,67 квадратных км. До 2005 г здесь были отдельные блоки для зеков с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но «в целях усиления безопасности» спецблоки для «голубых» и «розовых» закрыли.

Среди знаменитых узников Райкерса - рэпер Тупак Шакур, убийца Джона Леннона Марк Чепмен, серийный убийца Дэвид Берковиц и др.

В 1965 г Сальвадор Дали обещал зекам прочитать лекцию об искусстве, но почему-то не приехал. Взамен прислал свой рисунок. Он висел в узилище на самом видном месте. В 2003 г трое сотрудников украли рисунок, заменив его на подделку. Оригинал не найден до сих пор. Было немало других громких скандалов в Райкерсе, связанных с нарушениями со стороны надзирателей и администрации. Городской совет Нью-Йорка проголосовал за закрытие тюрьмы к 2026 г. Для здешних зеков построят новые тюрьмы в Бруклине, Квинсе, Бронксе и Манхэттене. Закрытие Райкерс и строительство новых тюрем оценивается в 8 миллиардов долларов.