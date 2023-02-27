Российский солдат посмотрел в глаза страху – и выстоял. Как Армия России обрела истинную мощь

В последние недели в районе Кременной идет медленное наступление российских войск. Военкор "КП" Александр Коц пообщался с бойцами 254 мотострелкового полка. Фото: Александр КОЦ

КАКОЙ КОМАНДИР, ТАКОЙ И ОКОП

Всегда говорил, что чем ответственнее и инициативнее командир, тем серьезнее подход к боевой работе у всего подразделения. Особенно это осознаешь на передовых позициях, которые ежедневно подвергаются обстрелам украинской артиллерии. Чем глубже окоп, тем уютнее себя чувствуешь, когда от близких разрывов за шиворот сыпется промерзшая земля.

А тут даже не окоп - целый подземный город, с разветвленной сетью переходов, штабными «кабинетами», мини-«казармами», баней и даже «ленинской комнатой». Над головой — бревна в четыре наката и песчаная подушка. Благо с песком тут проблем нет - это основа сосновых лесов, раскинувшихся вокруг Кременной. Под хвойными лапами кажется, что ты невидим для беспилотников противника. Но это ощущение обманчиво. Буквально накануне смотрел, как в том же самом лесу наши дроны «вели» трех вражеских бойцов, пока те не вышли на опорник. И его тут, же «разобрала» наша артиллерия.

В последние недели здесь идет медленное наступление российских войск, десантники и мотострелки расширяют плацдарм, находясь в активной обороне.

Фото: Александр КОЦ

ПРИКИНУЛСЯ СВИДОМЫМ

В подземелья 254 мотострелкового полка я приезжаю сразу после дня защитника Отечества. Есть о чем поговорить с людьми, с которыми ты вместе прожил два месяца под Изюмом. Впрочем, знакомых лиц не видно. Состав полка сменился, разросся и сейчас в значительной степени состоит из мобилизованных. А вот командир полка, «Курган», тот же. Вводит в курс дела:

- Противник перебрасывает резервы. Буквально два дня назад были замечены целые колонны, которые шли с запада и севера на юг. Скорее всего, для укрепления своих позиций. Мы сейчас наступаем и выбиваем его с опорных пунктов. Поэтому они оттягиваются и укрепляют вторые эшелоны. Конечно, сейчас такой подготовки, как в самом начале у них уже не видно, но, тем не менее, враг не бежит. Пока не уничтожишь, либо не ранишь, бой вести не перестают. Постоянно обороняются.

«Курган» на спецоперации с первых дней. Дважды со своим командным пунктом выходил из окружения. Сначала - из-зпод Изюма, потом - из-под Лимана. Вынося в тяжеленном рюкзаке средства связи и секретную аппаратуру. В крайний раз даже наткнулись на свежий опорник ВСУ, но спасла военная хитрость: «Курган» изобразил командира заблудившейся украинской группы, и «коллеги» подсказали правильную дорогу.

«NO PASARAN» ЗНАЧИТ - ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ

- А в наших действиях что изменилось за год? - спрашиваю комполка.

- Многое. Заходили, в основном, люди без боевого опыта. Ошибки, которые мы допускали вначале, все время анализировались. Сделаны выводы, мы поменяли тактику. На этом фоне появляются отдельные подразделения, которых раньше никогда не было. Мы идем в ногу со временем, в соответствии с боевой обстановкой, все время самосовершенствуемся, на месте не стоим.

- Можно сказать, что армия стала сильнее?

- Гораздо сильнее, если проанализировать весь путь, который мы прошли. И опыта боевого уже понабрались.

- Как мобилизованные влились в работу?

- Они бьются так же, как и все. Нет деления - мобилизованный он, доброволец, либо кадровый. В первое время они действуют только с теми, кто уже здесь опытный, перенимают у них опыт. После каких-то выполненных задач мы с ними анализируем что сделали правильно, что неправильно. Так что через месяц тут уже и не скажешь по ним, что они мобилизованные. Такие же, как и все.

- У меня весь личный состав - мобилизованные. Они показывают очень высокие результаты, у многих уже государственные награды, - подтверждает командир штурмовой роты 254 полка. - Работаем всегда на продвижение. У нас девиз - No pasaran, фашизм не пройдет. Вот так мы работаем.

Фото: Александр КОЦ

ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТНЫ, ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ

- Штурмовая работа - самая тяжелая, наверное...

- Так и есть. Посмотрел в глаза страху, и он сворачивается. Идем, выполняем задачу. Все зависит от обучения и обучаемости. Каждый подчиненный у меня может оказать медицинскую помощь. У нас нет понятия «отдых» - мы учимся и боевой подготовке, и новым средствам разведки. Главная награда для командира - жизнь подчиненного. У нас многонациональный отряд: тут и мусульмане, и буддисты. Мы одна семья, работаем в одной упряжке, делаем одно дело на одном направлении.

Боец с позывным "Курган": "Работаем всегда на продвижение. У нас девиз - No pasaran, фашизм не пройдет. Вот так мы работаем". Фото: Александр КОЦ

Не всем мобилизованным, конечно, повезло попасть к толковым командирам. Отсюда и известные скандалы на начальном этапе. Когда людей передавали в воюющие подразделения, разбавляя их опытными штурмовиками, они учились и эволюционировали. Когда вчерашние гражданские были предоставлены сами себе - они бессмысленно погибали.

Время показало, что формирование целых подразделений исключительно из мобилизованных с мобилизованным же офицером во главе - путь тупиковый. А вот восполнение потерь в уже воюющих соединениях дало результат, благодаря которому была стабилизирована линия соприкосновения, а на отдельных участках прямо сейчас идет наступление.

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА САШЕЙ

Сейчас идет формирование нового облика армии, в которой наконец появились беспилотники-разведчики, новые современные боевые машины, снайперские комплексы в конце концов. Причем в формировании этого облика активно принимает участие не только Министерство обороны, но и гражданское общество. И это не только закупки тепловизоров, коптеров и аптечек. Например, одна группа энтузиастов организовала профессиональную подготовку снайперских пар, обеспечив стрелков не только экипировкой, но и оружием, и даже боеприпасами.

Вот передо мной стоит боец с винтовкой «Сталинград» оружейника Лобаева калибра 338. На гражданке он был охотником. Говорит, что с таким оружием биться легко и результативно.

- Прицел - «Найтфорс» 35-кратный, рабочая дистанция - 1250 метров. Можно и дальше. Я только сегодня с передовой, есть подтверждение рабочих целей.

- Считается, что идет битва артиллерии, а снайперские двойки малоэффективны. Очень уж тяжело работать - противника не видишь. Как на самом деле?

- Но ночью-то артиллерия молчит. Это как раз наше время. По-тихому уничтожаем, не даем врагу менять позиции, караулы.

- На той стороне быстро понимают, что по ним снайпер стреляет?

- Нет. Потому что у этой винтовки полет пули 875 метров в секунду. Грубо говоря, на километр – 1,5 секунды. Это очень быстро. Ничего не успевают понять.

На гражданке этот снайпер 254 полка был охотником. Говорит, что с таким оружием здесь биться легко и результативно. Фото: Александр КОЦ

- А у тебя что за аппарат? - спрашиваю стоящего рядом штурмовика с неведомой мне базукой в руках.

- ГМ-94 - российский помповый гранатомет калибра 43 мм, - чеканит в ответ бывший строитель Саша. - В нем термобарический заряд. Стреляет на 300 метров прицельно. С навеса можно ударить до 500 метров. Можно и БТР подбить, и БМП, легкобронированную технику.

Бывший строитель Саша держит в руках помповый гранатомет ГМ-94. Фото: Александр КОЦ

- Давно получил?

- Месяц уже. Против пехоты и легкой техники - отличная штука.

Смотришь на Сашу и понимаешь, что именно такие, как он, и принесут победу России. Бывшие охотники, строители, заводчане, водители… В конце концов и в Великую Отечественную фашиста побила мобилизованная армия.