Геннадий Онищенко прокомментировал санкции ЕС против Леонида Рошаля

Академик РАН, президент Землячества донбассовцев в Москве Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

…- Геннадий Григорьевич, накануне ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России. И в числе наших граждан, попавших в «черный список» - Доктор Мира, знаменитый врач Леонид Рошаль. Я, к сожалению, до Леонида Михайловича пока не дозвонился. Знаю, что вы к нему очень хорошо относитесь, с ним близки. Как бы вы прокомментировали эту странную информацию?

- Ну, она не странная… Она ужасная. И я могу догадаться, что стало причиной такого решения.

- Якобы вместе с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) Рошаль участвовал в сборе средств для военных из Донбасса. Но, когда мы с ним в ноябре прошлого года общались, Леонид Михайлович как раз рассказывал довольно подробно, что они с коллегами отправили в Донецк 300 бронежилетов - для врачей, фельдшеров и медицинских сестер. (см.)

- И это, считаю, очень своевременная помощь, медики Донбасса в ней очень нуждаются.

Вот буквально позавчера укронацисты прямым попаданием расстреляли скорую помощь в Донецке.

И Европа смотрит на это с закрытыми глазами.

Это - ещё одно подтверждение того, что европейское сообщество забыло обо всех законах, правах, правилах, которые должны защищать медиков в зоне боевых действий.

А также - и тех, кто им помогает, как это делает мой коллега, доктор Рошаль.

И ещё я бы напомнил руководителям Евросоюза - особенно тем, в Германии, - как во время Великой Отечественной наши врачи, в осажденном Ленинграде, в течение всех 900 дней, пока была блокада, лечили и спасали от смерти раненых немцев.

- Это имеет, в какой-то степени, отношение и к нынешней ситуации…

- Так вот, к чему я это говорю?

Существует медицинский кодекс, медицинская этика, провозглашающие, что любой раненый, нуждающийся в помощи, должен ее получить.

Долг врача обязывает это делать.

Поэтому, даже если бы Леонид Михайлович перешел на ту сторону и там оказывал помощь, он бы не заслуживал осуждения.

- Но был случай…

- Дайте, я договорю, а потом вы будете меня перебивать. Поэтому нашему МИДу надо поставить вопрос, вообще сохранились ли у ЕС, который, к сожалению, сегодня деградирует на уровне своего руководства, хотя бы элементарные понятия об этих канонах.

И главный из них - в том, что деятельность врачей не подлежит осуждению ни по каким параметрам. Это аксиома, понимаете, которую соблюдали всегда, во все времена и во все века.

А ведь Рошаль не делал никаких заявлений в политическом плане, он занимался помощью медикам…

- Геннадий Григорьевич, я просто хотел напомнить нашим читателям, что Леонид Михайлович спасал людей в «Норд-Осте», когда бандиты захватили этот театральный центр - мы и об этом вспоминали с Леонидом Михайловичем… (см.) Спасибо вам огромное за такой взвешенный комментарий.