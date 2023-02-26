Сериал «Русские»: на пути к Штирлицу

За основу фильма взяты материалы о работе и жизни в США нелегалов нашей разведки полковника Елены Вавиловой и ее мужа – полковника Андрея Безрукова.

В этом кино не бросают агентов на съедение акулам (Бонд), не бегают по крышам шпионы со сдвинутой психикой (Борн) и отсутствует кагэбышный генерал-пустобрех Пушкин (кажется, тоже в фильмах о Бонде). На экран вышел двенадцатисерийный фильм «Русские», спонсируемый НТВ. За основу фильма взяты материалы о работе и жизни в США нелегалов нашей разведки полковника Елены Вавиловой (автор книги «Женщина, которая умеет хранить тайны» и соавтор сценария фильма) и ее мужа – полковника Андрея Безрукова. Оба они из Томска, прошли многолетнюю подготовку, доведя до совершенства иностранные языки и знание западной жизни. Отметим, что нелегальная разведка СССР и России абсолютно уникальна, во всяком случае, история мировой разведки не знает американских или иных полковников, выдававших себя за русских.

Фильм «Русские» – это масштабная, эпическая работа, основанная не только на опыте упомянутых нелегалов, но и на других эпизодах из деятельности нашей разведки. Отрадно, что он отличается от фильмов, появившихся после распада СССР и выдержанных в духе оголтелой дискредитации КГБ и его разведки, в сущности, по-обезьяньи копирующих Голливуд. Супружеская чета Готье («Фея» и «Философ», разведывательные псевдонимы героев фильма) работают в США и добывают секреты о вражеских планах, угрожающих нашему государству. На вид это обыкновенная американская семья, честные обыватели, воспитывающие двоих сыновей и равнодушные к политике.

Сериал разворачивается на фоне реальных политических событий (интервенция США в Ирак на основе ложных обвинений Саддама Хусейна в угрозе смертоносным химическим оружием). В центре фильма не только штаб-квартира СВР в Ясенево, но и ФСБ на Лубянке, поглощенная поисками «крота», сдавшего наших нелегалов американским спецслужбам. Американское ФБР тоже не дремлет, усердно копает под чету Готье.

Впервые в нашем кино показана семейная драма нелегалов: необходимость завести роман на стороне ради приобретения ценного источника информации, интересы Дела превыше всего. Достоинством фильма является объективное, а не карикатурное изображение американских ЦРУ И ФБР, это повышает градус правдивости и идет на пользу фильму. Режиссеру Денису Нейманду удалось создать монументальный и увлекательный сериал, оператор Виктор Шкуратов поработал отменно. Стоит выделить серьезную драматическую работу актрисы Екатерины Молоховской в роли разведчицы Катрин Готье, убедительны образы, созданные Александром Самойленко (наставник наших нелегалов), Денисом Васильевым (бывший нелегал-немец), Лизой Мартинес (сотрудница ФБР), Еленой Карповой (сотрудница СВР), Дарьей Лендой (агент- соблазнительница).

Несмотря на некоторую затянутость, сериал смотрится с большим интересом, зритель искренне сопереживает арестованным разведчикам Готье и их обаятельным детишкам. История нашей разведки - это воистину драгоценный клад для писателей и кинематографистов, и западные киношники отнюдь им не брезгуют. Кажется, подули свежие ветры и можно только приветствовать появление сериала «Русские» и пожелать нашим кинематографистам успехов в создании фильмов, близким по популярности к «Семнадцати мгновениям весны».