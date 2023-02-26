Укравшая собак у Леди Гаги американка подает на певицу в суд за отсутствие вознаграждения в 500 тысяч долларов

Леди Гагу обвиняют в том, что не выплатила обещанное вознаграждение за потерянных собак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Леди Гагу подают в суд. Звезду Голливуда обвиняют в том, что не выплатила обещанное вознаграждение за потерянных собак. Правда, есть нюансы.

Речь идет о любимых французских бульдогах артистки, которых похитили в 2021 году. Тогда в помощника звезды Райана Фишера, выгуливавшего собачек, выстрелил неизвестный (позже следствие установило, что это был некто Джеймс Ховард Джексон) — он и украл трех песиков; четвертому удалось сбежать.

Фото: социальные сети

Оказалось, что все это не спонтанная акция помешанного на бульдогах мужчины, а выверенные действия ОПГ. Как установили детективы, всего злоумышленников было пятеро, и планом их была кража собак, а затем получение выкупа за них (схема и правда гениальная!). В итоге всех преступников, конечно, нашли — стрелявшего и вовсе приговорили к 21 году тюрьмы, обвинив в покушении на убийство помощника Гаги (он потерял часть легкого). Правда, отпустили уже в этом году из-за «канцелярской ошибки» —теперь он опять в розыске.

Фото: социальные сети

Джеймс Ховард Джексон

Так вот, соучастница того самого преступления — Дженнифер Макбрайд, которая и вернула собак как будто по доброте душевной — теперь подает в суд на саму Леди Гагу! За что? За то, что не получила обещанное вознаграждение за песиков. В размере полумиллиона долларов (38 миллионов рублей).

Фото: социальные сети

США — страна контрастов, где закон якобы на первом месте. Поэтому, с одной стороны, по логике требующую денег от певицы женщину за наглость хорошо бы отправить на исправительные работы (за сокрытие краденного ей дали условный срок). С другой, Леди Гага же действительно обещала гонорар? Вдруг это можно трактовать как нарушение права...

По крайней мере, истица утверждает, что испытала острые «боль и страдание» из-за отсутствия солидного куша.