Глава Минобороны Украины поплакался западным журналистам и наврал им, что звонил Деду Морозу

Алексей Резников недавно показывал вышитый на его носовом платочке Су-27 Фото: REUTERS

Не проходит и дня, чтобы кто-нибудь из украинских деятелей из высших эшелонов власти не дал интервью тому или иному западному СМИ. Похоже, Зеленский вменил это в обязанности членам своей команды. Кулеба, Шмыгаль, Резников, Подоляк, Мельник и куча других менее значимых персонажей не вылезает из экранов западных ТВ-каналов и со страниц иностранных изданий. Как шахтеры, вырабатывающие норму, только не в шахте и отбойными молотками, а в напичканных офисах и языками.

Вот министр обороны Незалежной Алексей Резников, который еще недавно показывал вышитый на его носовом платочке Су-27, дал очередное интервью, на этот раз итальянской газете la Repubblica, в котором обрисовал , как обстоят дела с помощью западными вооружениями.

- Нам ЗРК еще не доставили, но они у нас будут. Наши учатся ими пользоваться. Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут танки Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моём письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители, - рассказал Резников итальянским журналистам.

Только вот плохие новости для Резникова пришли из США. Вашингтон сообщил, что не видит пользы для Киева от передачи Украине танков "Абрамс" и самолетов Ф-16, которые Зеленский выпрашивал у Байдена. Сначала об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, а потом подтвердил и Байден.

По словам Резникова, ситуация должна измениться кардинально уже этой весной после поступления на Украину западных систем ПВО, таких как Iris-T, Patriot и Nasams.

А все почему? Не надо было Резникову тревожить Деда Мороза. Не по адресу он обратился. На Украине Дед Мороз – персона нон грата, агент Путина и русский шпион. Они давеча на мосту даже повесили чучела Деда Мороза и Снегурочки. А теперь письма пишут Деду Морозу! А почему не святому Мыколаю, который должен заменить нашего Деда украинцам? А теперь удивляются, почему Дедушка обиделся на них?

Или министру обороны не сообщили, что на Украине Деда Мороза отменили, и он там вне закона? А не агент ли Путина Резников? И вся коррупционная кадриль, которую вертят в украинском Минобороны, должна на самом деле ослабить ВСУ?

На самом деле все обещанные системы ПВО скоро прибудут на Украину, пусть Резников не прикидывается бедной овечкой и не старается вызвать жалость к себе и Зеленскому. Более того, на одной из крупнейших выставок вооружений International Defence Exhibition (IDEX) в столице ОАЭ Абу-Даби сопровождавший батарею "Пэтриот" офицер армии США, лейтенант Киз нечаянно выдал съемочной группе нашего НТВ военную тайну.

- Нужно учиться 15 месяцев для управления системой Patriot. У нас интенсивные тренировки весь день и постоянные учения. Украинские военные проходят обучение вместе с американскими, - рассказал Киз и проговорился - В моей группе были украинские офицеры. Я проходил обучение три года назад, и несколько украинцев учились вместе с нами. Но сейчас их гораздо больше к нам приезжает.

Три года назад украинцы уже обучались в США работе с системой "Пэтриот". Задолго до начала СВО. Примерно в то время, когда Зеленский получал "домашнее задание" на саммите "Нормандской четверки" в Париже.

В ответ на вопрос, умеют ли украинцы уже сейчас управлять системой Patriot, американец дал однозначный ответ: "Да!".

Эта работа шла уже тогда, когда ни о каких ПВО публично и официально Киев не говорил ни слова. И есть все основания подозревать, что нынешние причитания про длительный курс обучения для овладения западными танками – это вот такое пустобрехство "бла-бла-бла", рассчитанное в том числе, и на эффект внезапности в случае появления "Леопардов" на поле боя. А в реальности ВСУшники уже давно учатся воевать на танках. А, может, и летать на американских истребителях.

Так что брешешь ты, экс-адвокат Резников, мечтающий убивать русских. Не писал ты писем Деду Морозу, продал ты его, а если и писал какому деду свои просьбы, то только Джозефу Робинетту Байдену-младшему. По всем известному адресу.

Правда, не исключено, что в ответном письме из Вашингтона Резникова тоже направят по одному известному адресу. Который при дамах не называют. Но это будет решаться по итогам ближайшего наступления.