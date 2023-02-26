Фильм «Спецоперация глазами военкоров «Комсомольской правды» принял участие в Международном фестивале кино Фото: Арсен АБДУЛКЕРИМОВ

Фильм «Спецоперация глазами военкоров «Комсомольской правды» принял участие в международном фестивале кино Artel.doc Время героев», прошедшем в Москве.

В документальном фильме военные корреспонденты KP.RU Александр Коц и Дмитрий Стешин рассказали о своих впечатлениях и воспоминаниях от происходящего в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Режиссером картины выступила Дарья Ивашкина, а идея фильма принадлежит руководителю видеослужбы «Комсомольской правды» Александре Лябиной.

В ходе фестиваля специальные корреспонденты KP.RU ответили на вопросы зрителей фестиваля в онлайн-режиме, находясь в Донбассе. Как отметил Александр Коц, главный принцип, которому необходимо следовать корреспондентам в зоне боевых действий – быть профессиональным журналистом и стараться не навредить ни военным, ни гражданским. Александра Лябина в свою очередь обратила внимание на мужество спецкоров «Комсомолки», рассказывающих о событиях на Украине без прикрас.

«Огромное спасибо военкорам «Комсомольской правды» Александру Коцу и Дмитрию Стешину за их мужество и самоотверженность, спасибо всей команде сайта KP.RU, благодаря которой удается нести нашей аудитории правду. Спасибо режиссеру фильма Дарье Ивашкиной за ее трудолюбие и внимание к мельчайшим деталям, а организаторам фестиваля – за возможность увидеть свою работу на большом экране и поделиться тем, что нам важно, с такой большой аудиторией», – сказала автор идеи кинокартины.

Как писал сайт KP.RU, Коц и Стешин большую часть 2022 года вдали провели на передовой и видели своими глазами, как проходит военная спецоперация. Они наблюдали за штурмом «Азовстали» и освобождением Мариуполя, общались с жителями Донбасса, российскими военными и украинскими пленными.